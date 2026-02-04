Dardo desde el Mirandés al Betis y a Petit: "Si un jugador se quiere quedar, se queda"

En Anduva lamentan tener que incluir cláusulas de penalización como la que ha hecho efectiva el cuadro verdiblanco, abonada realmente por los nazaríes

El Real Betis ha interrumpido este mes de enero varias de las cesiones que inició para sus 'cachorros' el pasado verano. Siguen vigentes las que tienen opciones de compra u otras cláusulas añadidas (Iker Losada en el Levante UD, Mateo Flores en el Arouca, Nobel Mendy en el Rayo Vallecano y Guilherme Fernandes en el Real Valladolid), pero Sergio Arribas ha cambiado la SD Huesca por el Cádiz CF, al tiempo que los dos que estaban en el CD Mirandés se han marchado: Ismael Barea, de vuelta al Betis Deportivo y Gonzalo Petit, al Granada CF.

Este último movimiento ha sido muy criticado este miércoles por Alfredo Merino, director deportivo de los rojinegros de Anduva: "Si un jugador se quiere quedar, se queda. Gonzalo decidió marcharse y hay que respetarlo. Tanto la política de cesiones por parte de la UEFA como la voracidad en la competencia de las mismas hacen que tengamos que firmar cláusulas en los contratos que hace dos o tres años no nos plantearíamos y, ahora, o las firmas o el jugador se va a otro lado. En el contrato con el Betis había una en la que, pagando una cantidad (220.000 euros), podía liberar al jugador, y ellos consideraron que lo querían recuperar”.

Mientras tanto, el uruguayo sigue trabajando para estrenarse como anotador en el Nuevo Los Cármenes, donde aún no ha sido presentado a los medios, aunque sí habló con los oficiales para definirse: "Me considero un delantero al que le gusta participar en el juego, asociarse con sus compañeros y estar pendiente a los espacios detrás de los centrales para llegar al gol. También puedo ayudar al equipo en otros aspectos del juego como la presión. Puedo aportar ganas y energía; sé que el Granada no está en la situación que debería estar, no sólo por lo que es el club, también por el juego que viene mostrando".

El deCarmelo asegura que Pacheta le "habló mucho de la parte ofensiva, pues el Granada es un equipo que genera muchísimo y, a veces, estaba faltando gente en el área", por lo que le pidió eso: "Y hacerme fuerte con los centrales para dar continuidad al juego". Por último, Petit lanzó un deseo: "Agradezco a la afición por el apoyo que me han hecho llegar en estos días. Espero que todo salga bien y que el Granada termine la temporada donde debe estar".

Futuro incierto de Gonzalo Petit en Heliópolis que depende de Natan

No pudo quedarse Gonzalo Petit en la primera plantilla del Real Betis no tanto por su edad (18 años cuando aterrizó), sino por su carácter extracomunitario. Aunque los empleados verdiblancos han rastreado sus antecedentes en busca de algún pariente europeo (sobre todo, francés) que facilitara la adquisición de un pasaporte compatible, a día de hoy no ha trascendido que vaya a poder transitar esa vía, por lo que su encaje en La Cartuja dependerá casi en su totalidad de Natan de Souza. Los otros dos cupos foráneos, su compatriota Antony Matheus dos Santos y el colombiano Nelson Deossa deberán esperar aún para tramitar la doble nacionalidad, que será factible para el central a partir del 1 de septiembre de 2026. Además, una hipotética venta en verano abriría esa puerta para el uruguayo.