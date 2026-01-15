El Betis rompe sin consecuencias la cesión de Gonzalo Petit, ya en Granada para su nuevo préstamo

El club verdiblanco ha comunicado oficialmente al Mirandés que rompe la cesión y ha alcanzado un acuerdo ventajoso con el Granada para el nuevo préstamo del ariete, ya en tierras nazaríes

Los últimos acontecimientos en Anduva, con la destitución fulminante de Jesús Galván, han precipitado los movimientos del Betis en los últimos días para redirigir los pasos del prometedor delantero Gonzalo Petit, fichado por seis millones en verano y cedido en primera instancia al Mirandés.

Sin embargo, en el ecuador de la operación, el Betis ha consumado la posibilidad que se reservó de revocar la cesión en enero a cambio de una indemnización si lo estimaba oportuno para repescarlo o porque estuviera disconforme con su protagonismo.

El Betis ha acordado a tres bandas una nueva cesión para Petit

Aunque en los tres últimos partidos antes de ser expulsado fue titular con Galván tras una trayectoria muy irregular, la inestabilidad del Mirandés en el banquillo y la necesidad de encontrarle un destino con más garantías para que continúe con su proyección. Así, aunque antes de la destitución, el futbolista mostró su predisposición a seguir, finalmente el Betis ha avanzado en la negociación a tres bandas para acordar su salida de Anduva para poner rumbo al Granada.

Tanto es así que, como apuntan los compañeros de Ideal, Gonzalo Petit ya se encuentra en la ciudad nazarí para empezar una nueva etapa en su primera temporada en España para seguir peleando por la salvación. Y es que sale del colista para enrolarse en el antepenúltimo con la intención de jugar con regularidad y aumentar su cuenta goleadora.

La indemnización no corre a cuenta del Betis

La ruptura de la cesión no supondrá ningún coste para los verdiblancos, pues los 200.000 euros que hay que pagarle como indemnización al Mirandés los asume el Granada con tal de poder hacerse con sus servicios y reforzar la punta de lanza. Es cierto que el Betis ejecutará el pago inicialmente, pero luego lo recuperará en las condiciones acordadas con los rojiblancos.

El club granadista se ha impuesto al pelotón de equipo de Segunda que han solicitado la cesión del charrúa en enero, casos de Castellón, Huesca, Córdoba, Ceuta, Racing o Albacete. Al final, la opción nazarí es la que más ha convencido al Betis y al futbolista y en Los Cármenes se espera que empiece a entrenarse con sus compañeros cuanto antes una vez que se haga oficial, lo que debería de ocurrir hoy.

Así las cosas, el delantero de 19 años termina su periplo en el Mirandés con un total de 946 minutos disputados repartidos en 21 partidos, con un saldo de cinco goles y una asistencia. Cabe recordar que el uruguayo no pudo jugar en la última jornada al ser expulsado por primera vez en España en el partido contra el Eibar.