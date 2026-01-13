Giro repentino en las cesiones de Petit y Barea: negociación y frenazo del Betis

La destitución fulminante de Jesús Galván en el Mirandés condicionan las decisiones del Betis con Petit y Barea, que ya estaban prácticamente tomadas antes de este anuncio, reavivando la incertidumbre con el Granada de por medio

Las cesiones firmadas por el Betis con el Mirandés el pasado verano se han convertido en una montaña rusa que complica la toma de decisiones por parte del club verdiblanco por los continuos giros que se están produciendo al respecto y la incertidumbre que existe ahora mismo con el nuevo cambio de entrenador en Anduva.

De hecho, el club burgalés anunció ayer la destitución fulminante del exsevillista Jesús Galván tras ocho partidos en los que solo sumó una victoria por los malos resultados y una serie de decisiones que no han gustado en el seno del club. Su lugar lo ocupará hasta final de temporada Antxon Muneta, que ya dirigió al equipo durante el partido contra el Sporting tras el despido del primer técnico, Fran Justo.

La destitución de Galván abre un nuevo escenario con Barea

Un cambio brusco y repentino en el timón que afecta al Betis por la repercusión que puede tener en los cedidos Gonzalo Petit e Ismael Barea, que vivieron situaciones muy diferentes con el entrenador sevillano, con peor suerte para el palaciego. Y es que con la llegada de Galván, el canterano bético cayó en el ostracismo al disputar un solo minuto en el campeonato liguero y encadenar cinco partidos consecutivos en Segunda sin saltar al terreno de juego, incluido el del domingo contra el Almería, disfrutando solo de protagonismo en la eliminación copera contra el Sporting.

Esta caída en desgracia ha provocado que el Betis baraje seriamente tomar la medida drástica de alcanzar un acuerdo con el Mirandés para romper la cesión y buscarle otro destino en el que disponga de continuidad para no frenar su ilusionante proyección.

Sin embargo, el adiós de Galván y el aterrizaje de Muneta, que contra el Sporting le dio minutos en la segunda parte, puede propiciar una sacudida positiva a su tesitura, por lo que todo apunta a que en La Palmera se esperará a los primeros partidos con el nuevo entrenador para tomar una decisión definitiva en consonancia con el jugador y el Mirandés.

Petit, de quedarse a estar su futuro inmediato en el aire

Con Gonzalo Petit ocurre lo contrario, pues había logrado asentarse en el once de Galván y había encadenado tres titularidades consecutivas hasta que la roja contra el Eibar lo dejó fuera del choque del sábado domingo contra el Almería. De hecho, esta presencia en los planes de Galván inclinó al futbolista hacia su continuidad en Anduva y, según pudo confirmar ESTADIO Deportivo, el club habría aceptado su decisión a pesar de los vaivenes durante el préstamo y el interés Granada, Castellón, Huesca, Córdoba, Ceuta, Racing o Albacete por hacerse con su cesión.

Sin embargo, el cambio en el banquillo puede suponer un giro definitivo, pues en La Cartuja ya no se fían, y el Granada, según el periodista Samuel Silva, habría acelerado las conversaciones con los verdiblancos en las últimas horas para que ponga rumbo al Nuevo Los Cármenes previo pago de una indemnización al Mirandés. Ahora mismo, su futuro a corto plazo está en el aire.