El Betis valora medidas drásticas con la cesión de Ismael Barea en el Mirandés

La dirección deportiva bética valora seriamente intervenir en la situación en el Mirandés del prometedor canterano después de que la llegada de Jesús Galván al banquillo lo haya sumido en el ostracismo y frenado su progresión

El Betis afronta este mes de enero con diversos frentes abiertos en todos los apartados del mercado invernal, tanto en cuanto planea reforzar la plantilla con la llegada de un delantero, sin descartar otras posiciones si se presenta la ocasión, y necesita aligerar la plantilla para hacer huecos, especialmente en ataque, con las posibles despedidas de Chimy Ávila o Bakambu.

No obstante, aquí no se acaba la tarea de la dirección deportiva, que también deberá tomar otras decisiones, como decidir el futuro de alguno de los cedidos el pasado verano, especialmente de Ismael Barea, centrocampista de 20 años en el que hay depositadas muchas esperanzas en Heliópolis y cuyo préstamo está resultando fallido hasta ahora.

Cesión fallida de Ismael Barea en el Mirandés

Así, debido a su prometedora progresión, el club decidió renovarlo en el pasado periodo estival hasta 2028 y cederlo a una categoría superior pese a su juventud, para lo que alcanzó un acuerdo con el Mirandés, donde también recaló Gonzalo Petit. La intención era que desempeñara un rol protagonista para ganar en rodaje y regresa más formado, pero cuatro meses después el palaciego se encuentra en una situación muy delicada que ha encendido las alarmas en La Cartuja.

Tanto es así que la dirección deportiva se plantea seriamente romper la cesión en Anduva para encontrar otro destino donde si le garanticen una mayor continuidad, pues hoy día se encuentra sumido prácticamente en el ostracismo.

La llegada de Galván ha precipitado su situación en Anduva

No en vano, la llegada del exsevillista Jesús Galván a mediados de noviembre al banquillo en lugar de Fran Justo le ha perjudicado gravemente, hasta el punto de que a sus órdenes solo ha jugado un minuto en un total de seis partidos ligueros y únicamente le dio la oportunidad en la eliminación copera contra el Sporting, el 3 de diciembre, fecha desde la que no pisa el césped.

Ismael Barea encadena tres choques sin jugar en Segunda, después de que Galván en su estreno ante el Burgos pusiera fin a seis partidos seguidos con participación sobre el césped y mantuviera su postura en La Rosaleda. Contra la Real sociedad lo sacó en el último suspiro y ya no volvió a jugar en 2025 al margen de la cita copera.

El Betis y el futbolista coinciden en un posible cambio de aires

Desde el entorno se guarda silencio al respecto a día de hoy, pero obviamente el futbolista desea acumular minutos y ahora mismo tiene la puerta cerrada en Anduva con Galván, por lo que vería con buenos ojos un cambio de destino a mitad de curso, lo mismo que ahora mismo valora el Betis. Y es que en La Cartuja no quieren bajo ningún concepto que la ilusionante progresión del palaciego se quede estancada.

Recientemente, el propio Ismael Barea dejó pistas con una publicación en Instagram en la que utiliza una frase atribuida al cartaginés Aníbal Barca para referirse a su futuro: "Encontraré un camino o lo crearé”.