Real Betis y RC Celta de Vigo se citan en semifinales: ya hay fechas y horarios para todas las eliminatorias de la UEFA Europa League 2026

Verdiblancos y celestes han caído en el lado izquierdo del cuadro, librándose así de la mayoría de los rivales a evitar en la ronda de los octavos de final. Además, en el sorteo se han decidido ya los hipotéticos duelos de cuartos, semifinales y final. Horas después, la UEFA ha hecho público todas las fechas y horarios

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League celebrado este viernes ha colocado al Real Betis y al RC Celta en el lado 'fácil' del cuadro de eliminatorias, aunque eso conlleva la total imposibilidad de que los dos equipos españoles luchen por el título. En el mejor de los casos, verdiblancos y celestes se verán las caras en unas hipotéticas semifinales; pero, para ello, los andaluces tendrán que eliminar antes al Panathinaikos FC griego y los gallegos tendrán como rival al Olympique de Lyon francés. Los cuatro conjuntos ya conocen los horarios de su doble duelo en el 'Top 16', que se disputarán entre los días 12 y 19 de marzo.

El Betis tendrá el privilegio de jugar la vuelta en casa y visitará primero al Panathinaikos en el siempre fogoso estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas a las 18:45 horas del jueves 12 de marzo; mientras que el duelo definitivo tendrá lugar una semana después en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, a partir de las 21:00 horas del jueves día 19. Por su parte, el Celta jugará primero en Balaídos, a las 21:00 horas del 12-M, y afrontará el segundo partido en tierras galas, a las 18:45 horas del 19-M en el Stade Gerland de Lyon.

En caso de conseguir pasar a los cuartos de final, el Real Betis se enfrentaría al ganador del duelo entre el Ferencvaros TC húngaro y el Sporting Clube de Braga portugués; mientras que el RC Celta se tendría que ver las caras con el vencedor de la eliminatoria entre el KRC Genk belga y el SC Friburgo alemán.

En el otro lado del cuadro sorteado este viernes, los duelos son: VfB Stuttgart - FC Porto, Nottingham Forest FC - FC Midtjylland, Bolonia FC - AS Roma y LOSC de Lille - Aston Villa FC. La eliminatoria de cuartos se celebrará el 9 y 16 de abril; mientras que las semifinales arrancarán el 30 de abril y se decidirán el 7 de mayo. La gran final en Budapest (Turquía) está fechada para el 20 de mayo a las 21:00 h.

Partidos de ida de los octavos de final de la Europa League: jueves 12 de marzo

18:45 horas. Bolonia - Roma

18:45 h. Lille - Aston Villa

18:45: Panathinaikos - Real Betis

18:45 h. Stuttgart - Oporto

18:45 h. Stuttgart - Oporto 21:00 h. RC Celta - Olympique de Lyon

21:00 h. Ferencváros - SC Braga

21:00 h. Ferencváros - SC Braga 21:00 h. Genk - Friburgo

21:00 h. Nottingham Forest - Midtjylland

Partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League: miércoles 18 y jueves 19 de marzo

Miércoles 18-M

16:30 horas. SC Braga - Ferencváros

Jueves 19-M