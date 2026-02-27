Los elogios al Celta de Paulo Fonseca, entrenador del Olympique Lyon: "Son un equipo muy bueno"

El equipo que entrena Claudio Giráldez ha quedado emparejado con el francés que está catalogado como uno de los favoritos para ganar la UEFA Europa League esta temporada. A pesar de ese cartel, el técnico del club galo se ha mostrado respetuoso y solo piensa en la eliminatoria contra el RC Celta

El RC Celta iba a tener un rival duro en los octavos de final de la UEFA Europa League ya que después de haber eliminado al PAOK iba a quedar emparejado o con el Aston Villa o con el Olympique Lyon, dos de los equipos que están considerados como favoritos para ganar el título en esta temporada. La suerte en el sorteo celebrado este viernes ha dictaminado que el RC Celta se tenga que enfrentar al Olympique Lyon quien está entrenado por un Paulo Fonseca que ha manifestado que prefería jugar contra el club español por un motivo.

Paulo Fonseca, entrenador del Olympique Lyon, quería jugar contra el RC Celta porque no deseaba enfrentarse con el Lille

El entrenador del Olympique Lyon, el portugués Paulo Fonseca, ha ensalzado este viernes la fortaleza del Real Club Celta de Vigo, su rival en octavos de final de la UEFA Europa League, aunque se ha mostrado satisfecho de haber evitado al Lille. "Les conozco bien, son un equipo muy bueno, con muchos jugadores con experiencia. Ya han ganado al Niza y al Lille esta misma temporada", ha dicho el entrenador en rueda de prenda tras el sorteo que les emparejó con los gallegos.

Paulo Fonseca ha indicado que prefería tener un rival que no fuera de la liga francesa, Ligue 1, porque habría sido el quinto choque contra el Lille esta temporada. Una eliminatoria que hubiera supuesto cierto peligro para su equipo que podría haber sufrido el desgaste de repetir enfrentamiento y también el de que un rival que lo conoce mejor que nadie hubiera explotado sus defectos. Un aspecto que suele ser clave en eliminatorias a ida y vuelta.

Paulo Fonseca, entrenador del Olympique Lyon, muestra su respeto al RC Celta

A pesar de que Paulo Fonseca, entrenador del Olympique Lyon, ha tenido el rival que deseaba, ha mostrado mucha cautela de cara a la eliminatoria contra el RC Celta ya que considera que será difícil. "Aunque prefería al Celta de Vigo, eso no quiere decir que no piense que será un partido fácil", ha asegurado el técnico del equipo francés que tendrá a Endrick, delantero cedido por el Real Madrid, como una de sus bazas para eliminar al RC Celta.

La eliminatoria entre el RC Celta y el Olympique Lyon comenzará el próximo 12 de marzo, jugándose el partido de ida en el Estadio de Balaídos a las 21:00 horas. Siete días después, el 19 de marzo, el equipo gallego viajará a Francia en donde disputará el partido de vuelta a las 18:45 horas.