Cambios en LaLiga EA Sports por culpa de la Champions League: Barça, Real Madrid, Celta y Athletic, entre los implicados

El sorteo de las competiciones continentales ha obligado a intervenir a los organizadores del torneo doméstico para intentar mejorar el descanso de los protagonistas

LaLiga anunció este viernes el cambio de algunos horarios de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Real Madrid finalmente jugará el viernes 6 de marzo contra el Celta en Balaídos y el Barcelona visitará el sábado 7 al Athletic en Bilbao, ambos a las 21:00, tras el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto blanco jugará el encuentro de ida de esa ronda de la máxima competición continental el miércoles 11 de marzo contra el Manchester City en el Bernabéu, mientras que el equipo azulgrana se enfrentará al Newcastle el 10 de marzo en la ciudad inglesa.

El Atlético de Madrid-Real Sociedad en el Metropolitano se mantiene a las 18.30 horas del sábado 7 de marzo. El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá el martes 10 al Tottenham en la citada fase de la máxima competición continental.

- HORARIOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA EA SPORTS:

Viernes 6 de marzo:

21:00 horas: Celta-Real Madrid.

Sábado 7 de marzo:

14:00 horas: Osasuna-Mallorca.

16:15 horas: Levante-Girona.

18:30 horas: Atlético de Madrid-Real Sociedad.

21:00 horas: Athletic Club-Barcelona.

Domingo 8 de marzo:

14:00 horas: Villarreal-Elche.

16:15 horas: Getafe-Betis.

18:30 horas: Sevilla-Rayo Vallecano.

21:00 horas: Valencia-Alavés.

Lunes 9 de marzo:

21:00 horas: Espanyol-Oviedo

El Barcelona-Sevilla se mantiene pese a las elecciones y pese al horario Champions

El partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Sevilla en el Spotify Camp Nou se mantendrá el domingo 15 de marzo a las 16:15 horas, fecha de las elecciones a la presidencia del club azulgrana, después de que la UEFA confirmara este viernes los horarios de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto azulgrana disputará el partido de ida del torneo continental el martes 10 de marzo a las 21:00 horas en el campo del Newcastle, mientras que el encuentro de vuelta se jugará en la capital catalana el miércoles 18 a las 18:45 horas, tres días después del encuentro de Liga contra el Sevilla.

Los días y horarios de Barcelona, Real Madrid y Atlético en los octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Barcelona, que se enfrentarán a Tottenham y Newcastle, respectivamente, disputarán la eliminatoria 'larga' de los octavos de final de la Liga de Campeones, con los encuentros el 10 y el 19 de marzo, mientras que el Real Madrid, que se medirá al Manchester City, lo hará en la 'corta', el 11 y el 17.

Horarios y fechas de los partidos de octavos anunciados esta tarde por la UEFA tras el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza):

- Ida:

Martes 10:

18.45 Galatasaray-Liverpool

21.00 Atalanta-Bayern Múnich

21.00 Atlético de Madrid-Tottenham

21.00 Newcastle-Barcelona

Miércoles 11:

18.45 Bayer Leverkusen-Arsenal

21.00 Bodo Glimt-Sporting

21.00 PSG-Chelsea

21.00 Real Madrid-Manchester City

- Vuelta

Martes 17:

18.45 Sporting-Bodo Glimt

21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen

21.00 Chelsea-PSG

21.00 Manchester City-Real Madrid

Miércoles 18:

18.45 Barcelona-Newcastle

21.00 Bayern Múnich-Atalanta

21.00 Liverpool-Galatasaray

21.00 Tottenham-Atlético de Madrid