Esto es lo que le espera al Barcelona con el Newcastle, con el recuerdo de Asprilla siempre en mente

El conjunto británico se presenta, a priori, como un rival asequible para que los de Hansi Flick accedan a cuartos de final. Pero su estilo de juego es la principal amenaza para los azulgranas

Quien peina alguna que otra cana ya y es seguidor del FC Barcelona se acordará de aquella noche negra que las 'urracas' de St. James's Park les hicieron pasar en la temporada 1997-98. Era la primera participación del Newcastle en la fase de grupos de la UEFA Champions League y no puedo tener un mejor comienzo. El delantero colombiano Faustino Asprilla marcó tres goles en 49 minutos para, a la postre, darle la victoria al combinado inglés por 3-2. Luis Enrique y Figo fueron los autores de los tantos azulgranas.

Ahora, el Newcastle será el rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para algunos, ver su nombre emparejado con el equipo catalán ha sido todo un alivio, sobre todo, porque esquivarán al vigente campeón continental, el PSG. Sin embargo, otros ya saben que los de Flick lo van a pasar muy mal para superar al cuadro británico y estar en cuartos de final.

Fue el exbarcelonista Ivan Rakitic, integrante del último Barça campeón de la Champions en 2015, la mano inocente del sorteo que ha dado suerte, según se mire, al equipo entrenado por Hansi Flick, que por segundo año consecutivo ha esquivado la bala del PSG, uno de los grandes favoritos al título.

Si avanza en el torneo, el Barcelona se medirá en cuartos al ganador del Atlético de Madrid-Tottenham, y en semifinales a Bodo/Glimt, Sporting, Bayer Leverkusen o Arsenal, mientras que evitaría hasta una hipotética final a PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta y Bayern Múnich.

Victoria azulgrana en el último precedente (1-2)

Sin embargo, el equipo catalán deberá deshacerse en primer lugar del Newcastle, un oponente al que ya se enfrentó y derrotó el pasado 18 de septiembre (1-2) en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones con dos goles del delantero inglés Marcus Rashford.

Con todo, el equipo inglés fue mejor que los azulgranas durante buena parte del encuentro y le sometió merced a su agresividad en la presión en campo rival, pero pagó su falta de colmillo ante la gran actuación del portero Joan García.

Ambos equipos se habían enfrentado anteriormente en cuatro ocasiones, la última en el curso 2002-2003, con un historial de tres triunfos y una derrota para el Barça.

St. James's Park, una plaza exigente

El Newcastle, histórico del fútbol inglés salvado de la decadencia por el dinero saudí en 2021, juega en uno de los estadios con más solera de la Premier League, St. James's Park, que cuenta con uno de los ambientes más atronadores del país y rugirá con especial fuerza en una noche histórica, pues nunca antes habían alcanzado los octavos de final de la Champions.

Una energía que se contagia al terreno de juego, ya que el equipo entrenado por Eddie Howe ha registrado quince triunfos, seis derrotas y dos empates como local entre todas las competiciones, un balance que mejora sus números a domicilio: seis victorias, nueve derrotas y seis empates.

En una temporada irregular, las 'urracas' ocupan la undécima posición de la Premier y les espera un calendario exigente antes de medirse al Barça: Everton y Manchester United en la Premier y Manchester City en la FA Cup antes de la ida, y Chelsea en el campeonato doméstico antes de la vuelta.

El estilo de juego del Newcastle

Con todo, el Newcastle es un equipo peligroso cuando recupera el balón y puede explotar la velocidad de los atacantes Harvey Barnes, Anthony Elanga y Anthony Gordon, extremo reconvertido a punta y que marcó cuatro goles al Qarabaq en la ida de las eliminatoria previa (1-6 y 3-2 de global).

También es un equipo potente a balón parado, con figuras como el delantero alemán Nick Woltemade, a quien Howe sitúa últimamente en posiciones más atrasadas, y el defensa Dan Burn, que bordean los dos metros de altura.

La baja de Bruno Guimaraes, capitán y pieza clave en el centro del campo, será otro elemento a tener en cuenta por el Barça, que deberá sobreponerse al ambiente de St. James's Park, pulir sus problemas en defensa e imponer su estilo de juego para hacer valer su condición de favorito en la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final.