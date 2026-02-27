Levante - Alavés, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Tras el episodio que vivieron en 2023, donde los babazorros se impusieron en el feudo levantinista con un gol de penalti dudoso en el tiempo extra del play off a Primera, ahora vuelven a coincidir en este mismo escenario y con el mismo árbitro. Ver para creer

Levante y Alavés no dan crédito con la última decisión que ha tomado la RFEF

¡Buenas tardes! Arrancamos este directo desde el Ciutat de València con el deseo de pasar una entretenida tarde y noche de fútbol. Una final por la permanencia donde el Levante sabe que está usando uno de sus últimos cartuchos para lograr su salvación en Primera División y donde el Alavés es consciente que se podría complicar la suya en caso de derrota. Y todo ello, con el recuerdo todavía muy fresco de la final que vivieron en 2023 cuando ambos militaban en Segunda División. Y para colmo, el CTA ha querido aportar su granito de arena para que el escenario levantinista sea una caldera aún mayor.

El árbitro Francisco José Hernández Maeso dirigirá este viernes el partido Levante-Alavés en el Ciutat de València y regresará al escenario de la final de la promoción de ascenso de 2023, en la que pitó un polémico penalti que le dio la victoria al cuadro vasco en el minuto 129.

Luís Castro contará con dos bajas, una ausencia por sanción y una duda que apurará sus opciones. Roger Brugué y Pablo Martínez ocupan la lista de bajas de larga duración. El primero por una rotura del ligamento lateral externo, mientras que el segundo acaba de empezar el tratamiento para sanar un esguince de rodilla.

El entrenador del Levante vuelve a confiar en el centrocampista Ugo Raghouber, que no jugó ni un minuto en el partido anterior ante el FC Barcelona, para liderar el juego de su equipo junto a Jon Olasagasti. La otra novedad llega en defensa con la entrada de Matías Moreno en lugar de Alan Matturro. Mientras tanto, Coudet apuesta por la titularidad del central Jon Pacheco y del centrocampista Carles Aleñá , que firman los únicos cambios con respecto al once titular por el que apostó en el duelo ante el Girona.

- Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, ha dirigido cuatro partidos ante el Levante en LaLiga sin sufrir ninguna derrota: tres victorias y un empate.

- El Levante solo ha ganado dos de los 11 partidos que ha disputado ante el Alavés en LaLiga: el resto fueron dos empates y siete derrotas.

Ya están recibiendo las últimas instrucciones en sus respectivos vestuarios Alavés y Levante. Poco más de cinco minutos para que salten ambos equipos al césped.

Boyé: "Es muy importante para nosotros y generoso con el equipo. El trabajo que hace marque o no marque es muy importante para lo que queremos jugar".

Ángel Pérez titular : "Es un chico muy trabajador, con ganas de aprender y se ha adaptado muy rápido a la parte física y nos aporta esa punta de velocidad diferente que necesita todo equipo. Lo viene haciendo bien y hoy le toca nuevamente".

Plan de partido: "Vamos cambiando algunas cosas, dependiendo del rival, de cómo se encuentran los muchachos en la semana. El plan de partido es tratar de ser protagonistas, jugar con el balón en campo rival, pero vamos modificando en función del encuentro".

Nunca ha perdido con el Levante : "Será un partido complicado, difícil. No sabía esa estadística y trataremos de extenderla. Es un rival que juega bien y es fuerte en casa Tienen gente ofensiva y jugadores de buen pie".

Siete partidos sin jugar Morales: "Está siendo muy importante en el vestuario. Si todos dicen que Tunde y Paco tienen impacto y son buenos, ¿dónde pongo a los otros? Si juego con Etta y Morales, tengo que quitar a Tunde y a Paco. Morales y Ettta están trabajando bien, pero tengo que jugar con 11".

Etta Eyong : "Hay otros jugadores que están trabajando también. No puedo mirar a los nombres, tengo que mirar a lo que los jugadores hacen cada partido. Tenemos que tomar decisiones, sólo pueden jugar 11. No es sólo que Etta tiene que cambiar alguna cosa, ya hablamos con él para eso. Para que él juegue es necesario que los otros hagan las cosas mal e Iván lo está haciendo bien".

Tunde y Cortés: "Son dos jugadores que están trabajando bien. Han tenido impacto en el equipo y merecen jugar. Vamos a intentar ser ofensivos".

Cuatro derrotas: "Estoy concentrado en el próximo partido. Lo que ha pasado no se puede cambiar. Hay que estar al 100% hoy".

El equipo: "Han trabajado bien en la semana. Es un partido muy importante para nosotros. Tenemos que estar atentos para no cometer errores, hay que estar muy concentrados, porque estos partidos se deciden por detalles".

Siguen los homenajes sobre el césped. Carlos Álvarez se lleva el suyo por los 100 partidos con el conjunto granota. Un jugador clave en el ascenso del Levante el año pasado.

¡Arranca el partidoooo! Balón para el Alavés y ya ruge el Ciutat de València...

El Alavés está teniendo más el balón en estos primeros minutos del encuentro.

¡BOYÉ SE HIZO UN LÍOOOOOOOOOOOOO! Recuperó el Alavés por medio de Toni Martínez y la pelota le llegó a Boyé que se dejó la pelota un poco atrás y no pudo driblar a Ryan en el área.

¡LA TUVO CARLOS ÁLVAREZ! Desmarque sensacional, pase exquisito de Paco Cortés y se le fue por centímetros su finalización a lo Romario.

No hay un dominador claro, llegadas a ambas áreas y se imponen las defensas, por ahora.

Se está complicando en defensa tanto el Alavés como el Levante en la salida de balón. Córner ahora para el Levante.

El Levante, penúltimo tras cuatro derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, recibe este viernes en una final anticipada al Deportivo Alavés, rival también por la permanencia y que está pendiente del futuro de su entrenador, Eduardo Coudet, en las quinielas para ocupar el banquillo del River Plate, en su regreso al Ciutat de València, donde hace tres años subió a Primera División.

Fue un 17 de junio de 2023 cuando el Deportivo Alavés infligió al levantinismo una herida de la que todavía no se ha recuperado, pese al ascenso del curso pasado. De la manera más cruel, de penalti muy protestado y en el minuto 129, ya en la prórroga, Villalibre dejó al Levante en Segunda División y lo hundió a nivel económico.

La sombra de la Categoría de Plata es cada vez más alargada en el Ciutat de València y todo lo que no sea ganar al Deportivo Alavés multiplicará las dudas y reducirá drásticamente las posibilidades matemáticas de lograr una permanencia que ahora tiene el Levante a siete puntos.

Para este partido el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal ni Pablo Martínez, además del sancionado Arriaga, que cumplirá su tercer y último partido de sanción por su expulsión ante el Valencia en el derbi del pasado 15 de febrero.

Sin embargo, el centrocampista francés Ugo Raghouber ya está recuperado de unas molestias que no le dejaron jugar en el Camp Nou, donde Iván Romero sufrió una erosión ocular en el ojo izquierdo que no le impedirá participar en el duelo de este viernes.

Por su parte, el Alavés afronta su segundo partido en cuatro días. Después de cerrar la pasada jornada, abren la de este fin de semana con un desplazamiento importante para poner tierra de por medio con la zona roja.

Que el nombre de Coudet haya aparecido en la lista de futuribles entrenadores del River Plate podría desestabilizar al equipo vitoriano, aunque el técnico argentino se encargó de desmentir contacto alguno con el equipo de su país, que este jueves vivirá el último encuentro de Marcelo Gallardo como técnico franjirrojo tras su anuncio del pasado lunes.

El ‘Chacho’ podrá contar con toda la plantilla, excepto con Ville Koski, al que van a dejarle otra semana más de recuperación. Tras las problemas fuera de casa de los vitorianos, el objetivo es encadenar el tercer encuentro sin perder como visitante.

Otra de sus metas será la de su portería. Los babazorros acumulan siete partidos recibiendo goles, lo que les ha obligado a marcar en todos esos duelos para poder puntuar. A pesar de todo, los albiazules se han separado algo más de la zona roja con una distancia de tres puntos y tres equipos más en medio.

El argentino Lucas Boyé y Toni Martínez han sido los autores de nueve de los últimos 12 goles y son la verdadera amenaza ofensiva del equipo, especialmente, tras la salida a Inglaterra de Carlos Vicente. Aunque Coudet consideró que no perjudicará la distancia entre partidos, la alineación podría verse afectada, sobre todo en el aspecto defensivo donde podrían regresar Facundo Garcés y Jon Pacheco.