El plan de la Real Sociedad con Take Kubo

El extremo se lesionó en el pasado mes de enero, estando desde entonces alejado de los terrenos de juego. Es cierto que en los últimos días el japonés ha sido visto entrenando, pero su regreso no se espera aún y la Real Sociedad no tiene pensamiento en forzar al atacante

La Real Sociedad no tiene prisas con Take Kubo. El japonés cayó lesionado el pasado mes de enero, pero en el club vasco saben que precipitarse en su regreso a los terrenos de juego puede resultar perjudicial para el propio futbolista y también para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo a corto y medio plazo. La Real Sociedad tiene una hoja de ruta clara con el japonés que en los últimos días ha sido visto entrenado, pero eso no quiere decir que vaya a estar disponible próximamente.

A pesar de que Take Kubo está comenzando a entrenar ya con el objetivo de volver a estar a disposición de su entrenador Pellegrino Matarazzo lo antes posible, la realidad es que la Real Sociedad no tiene ninguna prisa y no va a precipitar su vuelta a los terrenos de juego porque se quiere evitar que tenga una recaída.

De hecho, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, se ha mostrado contundente cuando ha sido preguntado, en la previa del partido contra el RCD Mallorca, si Take Kubo va a volver a jugar pronto. "Semanas, semanas. Comenzó a correr en el campo y está trabajando dos veces al día. Está trabajando dos veces al día desde que está aquí, pero todavía necesita semanas hasta que sea una opción para nosotros".

Por tanto, no hay de momento fecha de regreso para un Take Kubo que si Pellegrino Matarazzo no está jugando al despiste no estará disponible para ese partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club que se disputa la semana que viene. Un encuentro para el que algunos habían pronosticado la vuelta del japonés quien, a priori, seguirá trabajando muy duro para volver a estar disponible.

Take Kubo lleva una temporada para olvidar en la Real Sociedad

La temporada de Take Kubo en la Real Sociedad no está siendo todo lo positiva que le hubiera gustado al japonés que, por unos motivos u otros, no ha dado nunca su mejor nivel de juego.

A comienzos de campaña, el japonés se vio lastrado por la idea de juego de Sergio Francisco, el anterior entrenador, que hizo que la Real Sociedad encadenara malos resultados y luego cuando el equipo empezó a despegar con Pellegrino Matarazzo sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que lo va a tener alejado de los terrenos de juego durante algunos meses.

En lo que va de temporada, Take Kubo ha disputado 20 partidos y 1.389 minutos en los que ha marcado 2 goles y 3 asistencias. Pero lo más preocupante para la Real Sociedad es que la valoración de mercado del japonés ha bajado de los 60 millones de euros, que tenía en diciembre de 2023, a 30 millones de euros de ahora.