La Real Sociedad anuncia malas noticias con Take Kubo: lesión confirmada y tiempo de baja estimado

Take Kubo fue la nota negativa en la victoria de la Real Sociedad sobre el FC Barcelona por 2-1. El japonés se tuvo que retirar lesionado del encuentro al sentir un fuerte dolor en la parte posterior de su pierna izquierda, siendo retirado en camilla ya que no lo pudo hacer por su propio pie. Pintaba mal el problema físico que sufrió el atacante y las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes sólo han hecho confirmar las malas noticias para la Real Sociedad y para el propio Take Kubo.

La Real Sociedad ha confirmado que Take Kubo sufre una lesión isquiotibial en su pierna izquierda. El club txuri-urdin no ha puesto ninguna plazo de recuperación y lo deja todo a la evolución del japonés. Con todo, está previsto que Take Kubo esté varias semanas de baja y que no vuelva a jugar un partido, a priori, mínimo, hasta la mitad del mes de febrero: un mes de baja aproximadamente.

Los partidos que se puede perder Take Kubo de la Real Sociedad

Esta lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda va a hacer que Take Kubo se pierda casi con total seguridad los partidos de LaLiga que la Real Sociedad tiene que disputar contra el RC Celta, el Athletic Club y el Elche CF. Además de ello, todo hace indicar que el atacante tampoco estará disponible para el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey que la Real Sociedad jugará contra el Deportivo Alavés.

No se queda ahí la cosa, dependiendo de la buena evolución de la lesión, Take Kubo también puede perderse contra el Real Madrid y el Real Oviedo. Ahora mismo, hasta marzo, la participación del japonés con la Real Sociedad está en el aire.

De este modo se confirman los malos presagios de Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, que, en la rueda de prensa posterior al partido contra el FC Barcelona, no fue nada optimista con la lesión de Take Kubo. “No tenemos todavía una resonancia, pero tiene una lesión muscular severa o grave. Es muy desgraciado porque Kubo es un jugador muy importante para nosotros en la banda, no solo a nivel ofensivo, sino también por su capacidad y su deseo de trabajar en defensa. Está metiendo muchos centros y es algo que no habíamos visto desde hace tiempo. Es muy importante para nosotros, pero desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo estará fuera".

El parte médico de Take Kubo que ha comunicado la Real Sociedad

'Las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la Real Sociedad en el día de hoy al jugador Takefusa Kubo confirman una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad'.