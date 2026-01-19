No todo son buenas noticias en la Real Sociedad: Kubo podría sufrir una lesión "grave"

El japonés tuvo que ser retirado en camilla ante el FC Barcelona tras sufrir un pinchazo en una carrera y podría estar varias semanas de baja por una dolencia muscular severa, tal y como reconoció Matarazzo

La Real Sociedad es otra desde la llegada de Pellegrino Matarazzo a su banquillo. El estadounidense le ha cambiado la cara a un equipo que ahora sí cree en sí mismo y ha sumado 7 puntos de los últimos 9 en juego para auparse a la octava posición y mullir ya un colchón de cinco puntos con respecto al descenso, comenzando a ilusionarse incluso con la pelea por Europa, que queda ahora a 8 unidades. Ante el Barça tuvo que tirar de un espectacular Remiro y de la fortuna de ver cómo hasta en cinco ocasiones los remates azulgranas se topaban con la madera. Tampoco faltó la polémica, de la que a buen seguro hablarán toda la semana en la Ciudad Condal. Pero en Donostia vuelven a sonreír y hay motivos de sobra para ello.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto txuri urdin. Durante la segunda parte, en el minuto 68, Take Kubo tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al notar un pinchazo en la parte posterior del muslo durante una carrera. Desde el primer momento, el japonés fue consciente de que se había roto. Unas sensaciones negativas que el propio Matarazzo confirmaba poco después en sala de prensa, al asegurar que la lesión podría ser "grave".

Las sensaciones negativas de Matarazzo

“No tenemos todavía una resonancia, pero tiene una lesión muscular severa o grave. Es muy desgraciado porque Kubo es un jugador muy importante para nosotros en la banda, no solo a nivel ofensivo, sino también por su capacidad y su deseo de trabajar en defensa. Está metiendo muchos centros y es algo que no habíamos visto desde hace tiempo. Es muy importante para nosotros, pero desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo estará fuera", añadió el preparador norteamericano.

Sobre el terreno, el cuerpo médico de la Real Sociedad realizó una primera exploración que provocó su inmediata sustitución por Barrenetxea. Ahora, todo queda a la espera de las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la dolencia y el periodo estimado de baja, aunque todo apunta a que estará varias semanas en el dique seco, junto en un tramo importante del calendario en el que habrá que hacer frente también a la Copa del Rey.

Carlos Soler, baja también por sanción

Además, el cuadro donostiarra no podrá contar tampoco con Carlos Soler para recibir al Celta de Vigo la próxima jornada. El centrocampista valenciano realizó una dura entrada sobre Pedri en el minuto 86 que en un primer momento le costó la tarjeta amarilla, pero desde el VAR avisaron a Gil Manzano para revisar la acción, viendo finalmente la roja directa.