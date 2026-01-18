Remiro, la Real y el VAR frenan la racha del Barcelona en Anoeta

Hasta tres tantos y un penalti anuló Gil Manzano a los barcelonistas tras revisar constantemente las imágenes en el monitor. La Real terminó con diez jugadores y se llevó tres puntos muy merecidos por el esfuerzo final

Sí, otra vez en Anoeta. Flick y los suyos han vuelto a tropezar en la misma piedra que el año pasado. El curso anterior llevaban ocho victorias seguidas y en este once. Pues el cuadro donostiarra parece tenerle cogida la medida al técnico germano. Remiro le ha devuelto la emoción a la lucha por el título de liga, donde el peor Real Madrid está ya a sólo un punto del Barcelona. Lo que es el fútbol.

Dos goles anulados en menos de diez minutos. Uno a los treinta segundos, de la Real Sociedad y obra de Oyarzábal, y otro en el minuto siete, del Barcelona y firmado por Fermín. Con este frenético y polémico inicio abrió el duelo que cerraba la jornada dominical en LaLiga EA Sports en Anoeta. Acertaron en ambas ocasiones el cuerpo arbitral, aunque en el tanto barcelonista tuvo que intervenir el VAR porque Gil Manzano no vio una falta previa de Dani Olmo a Kubo.

Salió mucho más enchufado el equipo de Flick, fiel a su estilo, presionando alto y marcando siempre la línea de fuera juego para neutralizar cada ataque realista. Hasta dos goles más le anularían en el primer tiempo al equipo azulgrana, uno de De Jong en un claro fuera de juego, y otro a Lamine Yamal en una acción mucho más polémica y complicada de arbitrar.

Y esta vez el cántaro no se rompió. Lo que se rompió fue la red de Joan García cuando Oyarzábal sorprendió en el segundo palo libre de marca y la reventó con el interior de su pierna izquierda para poner el 1-0 en el marcador poco después de que se cumpliera la primera media hora de juego.

De ahí al final del primer acto, la Real se defendió como pudo ante las embestidas del conjunto catalán, que lo intentó una y otra vez con Lamine Yamal por la derecha y con Balde por el carril izquierdo. Y justo antes del descanso, Remiro se disfrazó de héroe para mantener la ventaja en el luminoso cuando todos cantaban el gol del propio Lamine. Pero todavía habría una más para el Barça y Lamine Yamal se fabricó un penalti que, a la postre, acabaría siendo anulado por fuera de juego del azulgrana.

El segundo acto comenzó como el primero, con el Barcelona llevando la iniciativa. Dani Olmo se topó hasta dos veces con el poste. Y en una de tantas que intentó Lamine Yamal, la puso con música al segundo palo y un recién entrado Rashford puso de cabeza la igualada en el marcador para alivio de Flick y los suyos.

Sin embargo, un minuto le duró la alegría al equipo azulgrana. El tiempo que tardó la Real en volverse a adelantar. Un centro desde la banda izquierda encontró un remate durísimo de Soler y una buena respuesta de Joan García con el pecho, pero el rechace le cayó de nuevo a Soler, que la puso en el segundo palo, donde encontró la volea cruzada de Guedes para poner de nuevo por delante al conjunto donostiarra.

De ahí al final, la Real incluso indultó al Barcelona en varias ocasiones, mientras Koundé se estrelló con el larguero en una muestra más de que hoy no era la noche de los culés. Carlos Soler dejaría a los locales con uno menos por llegar muy tarde en una acción con Pedri, pero los donostiarras se atrincheraron atrás hasta el final y acabaron con la racha del líder, que llevaba once victorias consecutivas. Siguen líderes los de Flick, pero ya sólo a un punto del Real Madrid.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Caleta-Car 82'), Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez (Aihen 68'); Turrientes (Gorrotxa 58'), Carlos Soler, Brais Méndez (Odriozola 58'); Guedes, Oyarzabal y Kubo (Barrene 68').

FC Barcelona: Joan García; Balde (Cancelo 62'), Cubarsí (Gerard Martín 82'), Eric García, Kounde (Roony 82'); De Jong, Pedri, Olmo (Rashford 62'); Lamine, Fermín y Ferrán (Lewandowski 62').

Goles: 1-0 (32') Oyarzábal; 1-1 (69') Rashford; 2-1 (70') Guedes.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Expulsó con roja directa a Carlos Soler (87'). Amonestó a los locales Turrientes, Aramburu, Zubeldia, Soler; y a los visitantes.