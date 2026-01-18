Real Sociedad - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 20 de LaLiga

La Real Sociedad recibe hoy domingo al FC Barcelona en uno de los encuentros más atractivos de la jornada liguera. El conjunto 'txuri urdin' afronta el duelo con la intención de hacerse fuerte en casa y seguir sumando ante un rival de máxima exigencia, mientras que el equipo azulgrana llega a San Sebastián con la obligación de no dejar escapar puntos en su pelea por la liga

La Real Sociedad y el FC Barcelona se enfrentan hoy domingo en el Reale Arena en uno de los partidos más destacados de la jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro llega marcado por el buen momento que atraviesan ambos conjuntos, con los donostiarras reforzados tras su último compromiso copero y un Barcelona lanzado después de conquistar la Supercopa de España.

El FC Barcelona visita San Sebastián tras proclamarse campeón de la Supercopa de España en una final de máxima exigencia ante el Real Madrid, un triunfo que ha supuesto un importante impulso anímico para el conjunto azulgrana. Más allá del título, el partido dejó una noticia especialmente positiva para el equipo culé, la recuperación de Raphinha. El extremo brasileño, una de las grandes referencias ofensivas del Barcelona, fue decisivo con un doblete en la final y volvió a mostrar un nivel que le convierte en una pieza clave para este tramo decisivo de la temporada.

La Real Sociedad, por su parte, también llega al duelo con la moral reforzada. El equipo txuri-urdin logró recientemente la clasificación tras imponerse a en una eliminatoria que se resolvió desde el punto de penalti. Un partido largo y exigente, cargado de tensión, que volvió a poner de manifiesto la fortaleza mental del conjunto donostiarra y su capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Ese triunfo ha reforzado al grupo antes de recibir a uno de los rivales más exigentes del campeonato.

En clave liguera, el choque se presenta como una prueba de alto nivel para ambos equipos. La Real Sociedad quiere hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos de prestigio ante su afición, mientras que el FC Barcelona sabe que no puede permitirse tropiezos si quiere mantenerse firme en la lucha por los puestos más altos de la clasificación. Se espera un partido intenso, con ritmo alto y con dos equipos que apuestan por un fútbol ofensivo.

El Reale Arena volverá a registrar un gran ambiente en una de esas noches señaladas del calendario. Para la Real Sociedad, vencer al FC Barcelona supondría un golpe de autoridad; para los azulgranas, salir con los tres puntos de Anoeta sería una confirmación del buen momento que atraviesan tras la conquista de la Supercopa.

Real Sociedad - FC Barcelona: horario y fecha del partido de LaLiga

El encuentro entre la Real Sociedad y el FC Barcelona, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo a partir de las 21:00 horas en el Reale Arena. Un horario reservado para los partidos más destacados del fin de semana y que cerrará la jornada dominical del campeonato.

¿Dónde ver en televisión el Real Sociedad – FC Barcelona?

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports y que ofrecerá la retransmisión completa del encuentro.

Cómo seguir el Real Sociedad- FC Barcelona online

