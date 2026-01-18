Baja de última hora en la convocatoria de Flick para la visita del Barcelona a la Real Sociedad

Raphinha es baja confirmada para el encuentro de este domingo ante los de Pellegrino Matarazzo por un golpe en el muslo derecho, por lo que se suma a las ausencias en la lista azulgrana de Christensen y Gavi para jugar en Anoeta

El Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para visitar a la Real Sociedad en la noche de hoy. Los de Hansi Flick llegan tras sumar 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones, por lo que llegan lanzados con el objetivo de seguir confirmando el buen estado de forma actual. Sin embargo, el técnico alemán, que ayer resaltó su enfado por la salida de Dro, no podrá contar con Raphinha, que viene de ser el MVP de la pasada Supercopa de España disputada en Arabia. El internacional con Brasil queda fuera de la lista por un golpe en el muslo derecho.

Raphinha, baja muy sensible para Flick

Tras la victoria ante el Racing de Santander en octavos de final de Copa del Rey, el Barcelona tiene en mente el partido de hoy contra la Real Sociedad en Anoeta. Los de Hansi Flick quieren seguir en la senda de la victoria y seguir una jornada más en lo alto de la clasificación de LaLiga EA Sports. Para ello, el conjunto culé deberá derrotar al equipo de Pellegrino Matarazzo, que viene de sufrir para derrotar a Osasuna el pasado martes. No obstante, el técnico alemán no podrá contar con Raphinha, tal y como ha informado el propio club: "El jugador del primer equipo es baja para el partido contra la Real Sociedad por precaución, a causa de un golpe en el muslo derecho". De esta manera, el jugador brasileño, que viene de disputar 24 minutos ante el equipo de Santander, no viajará y pondrá el foco en el encuentro de UEFA Champions League del próximo miércoles frente al Slavia Praga, clave para los azulgranas en su objetivo de quedar entre los ocho primeros de la tabla.

Por ello, todo apunta a que Rashford será titular hoy contra la Real Sociedad, ya que ha sido el recambio natural para Flick cuando Raphinha no ha entrado en la convocatoria o ha sido suplente. Por su parte, el jugador cedido por el Manchester United, con el que se negocia por su continuidad en el Barcelona más allá del mes de junio, tiene de nuevo una oportunidad para demostrar su valía, en un campo que acostumbra a ser difícil para los azulgrana en LaLiga EA Sports como Anoeta. Además, el futbolista inglés lleva desde el pasado 16 de diciembre sin ver puerta, desde el choque contra el Guadalajara, por lo que volver a hacer gol le ayudaría deportiva y anímicamente al internacional con Inglaterra.

La convocatoria del Barcelona para visitar a la Real Sociedad en Anoeta

De esta manera, la convocatoria de Hansi Flick, con las bajas de Christensen, Gavi y Raphinha, para visitar a la Real Sociedad queda formada de la siguiente manera: Ter Stegen, Joan Garcia, Szczesny, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.

Además, Cancelo podría tener sus primeros minutos en su regreso al Barcelona, que ya entró en la lista para el partido de Copa del Rey ante el Racing de Santander pero Flick no consideró su entrada al terreno de juego de El Sardinero. Todo ello, dependerá del transcurso del partido, ya que todo apunta a que Koundé iniciará en el lateral derecho, formando una línea de cuatro en defensa con Eric García y Balde, dejando la duda en el central zurdo con Eric García y Gerard Martín.