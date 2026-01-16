Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, descarta a Óskarsson y le busca competencia: "Ha tenido una pequeña lesión, el mercado está abierto"

El técnico de la Real Sociedad ha hablado largo y tendido en rueda de prensa sobre muchas cuestiones: la dificultad de ganar al Barcelona, el estado físico de la plantilla, la vuelta de Yangel Herrera, la mejoría en el juego desde su llegada...

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para analizar cómo se encuentran sus jugadores tras el esfuerzo de la Copa del Rey, donde eliminaron a Osasuna en la tanda de penaltis, y a poco más de 48 horas de recibir en Anoeta nada más y nada menos que al líder de LaLiga, el FC Barcelona.

"Los chicos pueden jugar con bastante más confianza. Será importante conectar de nuevo con el espíritu de la ciudad y el espíritu también del estadio, que es muy importante para nosotros. Ya sabemos, por supuesto la calidad del Barça. Y si queremos ganar, tenemos que rendir lo mejor en todas las fases del partido: cómo defendemos, dónde, controlando sus puntos fuertes con una presión alta o en el bloque trasero, cómo atacamos los espacios, entender también sus puntos fuertes y puntos débiles, cómo defienden, cómo progresar hacia adelante, todo lo que tenemos que hacer con muy buena calidad y también conectados entre los jugadores", ha explicado sobre la dificultad de medirse al equipo de Hansi Flick.

La lesión de Óskarsson y fichar un delantero

"Orri está mejor. Ha tenido una pequeña lesión y no va a jugar contra el Barcelona pero esperamos tenerle para el partido ante el Celta. Vimos de lo que es capaz de hacer en ese rato, estuvo en la jugada del gol. Esperamos que pueda jugar más minutos pronto. El mercado está abierto y estoy hablando con Erik, estoy contento con el progreso del equipo. Estamos bien, es la verdad. Si vemos necesidad, hablaremos".

La vuelta de Yangel Herrera

"Hoy ha hecho su primer entrenamiento con el grupo y no lo ha hecho íntegro. Tiene que seguir con su recuperación. Le faltan todavía dos o tres semanas. Debe mejorar, es impresionante verle en el campo y feliz".

Espera un ambientazo en Anoeta

"Estoy seguro de que va a ser muy especial. Estoy emocionado. Tengo ganas de sentirlo. Tengo muchas ganas de este partido contra el Barcelona. Yo siento en los últimos días cuán importante es la tamborrada para toda la ciudad y yo creo que habrá una energía increíble en el campo. Yo creo que si conectamos con ese espíritu, esa energía, será una buena ventaja para nosotros".

Evolución desde su llegada

"Tal y como jugamos debe dar lugar a resultados. Queremos jugar partidos y priorizamos los primeros pasos, que son los que nos darán ventaja o aumentar la posibilidad de ganar el partido. El estilo que queremos jugar debe seguir mejorando, pero en cuanto a la mentalidad y cómo ser un grupo compacto en todas las fases del partido, todo se hace con una idea clara de cómo hacerlo. El camino es bueno, pero no estamos donde debemos estar".

Cómo valora sus primeros días en San Sebastián

"Es difícil de explicar cómo pienso y cómo trabajo, pero no quiero decir que no tenía expectativa alguna, pero cuando empiezo con el equipo lo hago con una hoja en blanco, y empiezo a trabajar en una dirección en la que yo creo que este tipo puede mejorar. Queremos mejorar el rendimiento, y el resultado es una consecuencia del rendimiento que hacemos el día del partido. Estoy encantado con los resultados, con el desarrollo de los jugadores, pero tenemos que continuar".

Ya sabe lo que es medirse a Flick en Alemania

"No me gusta recordar experiencias negativas. Creo que sí, el primer partido que perdimos 4-0 empezamos muy fuertes, íbamos muy bien. El Bayern Múnich tuvo una tarjeta roja y quisimos ser más valientes, empezaron a cambiar la marcha y no estábamos preparados. Con un par de contraataques aprendí mucho de ese partido. El otro partido no lo recuerdo, para ser sincero, pero esto es el pasado y este es un equipo nuevo. Estamos jugando contra otro equipo, así que esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en el pasado. Empezamos de nuevo y espero un buen partido por parte de nuestros chicos".

La portería a cero, lección pendiente

"No estamos siendo eficientes ni a nivel ofensivo ni defensivo, esto puede mejorar con la confianza, a través de ejercicios de entrenamiento, pero también a través del éxito en el campo. Yo espero que esto mejore en las próximas semanas. A nivel defensivo es entender que son 90 minutos pero no puede haber lapsus, porque ese minuto puede castigarte, son los pequeños errores y detalles que marcan los partidos y que debemos controlar".

Cómo está a nivel físico la plantilla

"Físicamente y emocionalmente fue un partido muy exigente para los chicos, pero eso ya queda atrás. Hoy no era necesario exigir demasiado a nivel físico en el entrenamiento, porque hubo jugadores que se sentían cansados. Utilizamos el día para recuperar activamente en el campo. Es normal, juegas 120 minutos y un partido tan emocional, necesitas 48 horas para recuperarte y lo hemos hecho. No tendremos ningún problema para entrar al partido contra el Barça".

Cómo se le puede ganar al Barcelona

"No voy a hablar de qué jugadores ni de qué perfiles, pero queda claro que hemos preparado al equipo para lo que va a traer el partido. En cada partido hay una clave y te centras en un par de fases que lo hacen especial. Utilizas los puntos fuertes y débiles que tenemos nosotros y el rival, nuestros principios ofensivos y defensivos, pero en cada partido hay ciertas cosas que tenemos que ajustar para ser muy buenos".

Qué representa el Barcelona

"Historia, Champions, una marca mundial. Es un equipo con un aura especial, con un fútbol que ha evolucionado, con jugadores de nivel mundial y una gran academia. Para nosotros es un gran momento medirnos y ver cuán buenos somos contra los equipos de arriba".

Situación de Odriozola y Marrero

"Odriozola tuvo minutos fantásticos, estuvo muy intenso y su rendimiento se recompensa. Estoy encantado con él. En cuanto a la portería, estoy muy contento con el rendimiento de Unai, hizo un partido fantástico, pero Álex seguirá siendo el número uno".