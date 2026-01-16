Yangel Herrera sorprende con su vuelta y apunta a entrar en los planes de Matarazzo

La Real Sociedad recupera a Yangel Herrera que recibe el visto bueno para regresar a los entrenamientos. El venezolano entra en la dinámica del cuadro vasco y apunta a volver a tener minutos tras hacerlo por última vez en la jornada 10 de LaLiga

La Real Sociedad no conoce aún la derrota desde que Matarazzo se sienta en el banquillo de Anoeta. El estadounidense ha logrado darle la vuelta a las sensaciones de una Real Sociedad que se refuerza de cara al partido del fin de semana frente al Barcelona con la grata sorpresa de la vuelta de Yangel Herrera a los entrenamientos, apuntando así a reaparecer frente al cuadro culé. El venezolano se lesionó ante el Sevilla en la jornada 10 y desde entonces no ha vuelto a pisar el césped vestido de corto.

Yangel Herrera regresa a los entrenamientos de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha sorprendido en el entrenamiento previo al choque del fin de semana frente al Barcelona con la novedad de Yangel Herrera, que se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y apunta a estar presente en la jornada 20 de LaLiga. El venezolano ha recibido el visto bueno de los médicos y el cariño de sus compañeros que lo han recibido con el habitual paseo de collejas. Tras esto, el centrocampista ha completado sin problemas la sesión de entrenamiento y, si nada se tuerce, estará por primera vez en una convocatoria de Pellegrino Matarazzo.

Yangel Herrera, Turrientes y Gorrotxategi luchan por un puesto en el once de la Real Sociedad

Desde que se lesionó frente al Sevilla en la jornada 10 de LaLiga, Yangel Herrera no ha vuelto a entrar en la dinámica de la Real Sociedad. Desde la distancia, el venezolano ha vivido el cambio de entrenador en el banquillo de Anoeta. Las lesiones le han prohibido entrar con regularidad en los planes de Sergio Francisco, que contó con el centrocampista en 4 ocasiones en su corta trayectoria al frente del primer equipo. Con Matarazzo, y si las lesiones le respetan, Yangel Herrera espera encontrar su sitio en el centro del campo, aunque no será nada sencillo ya que Gorrotxategi y ahora Turrientes pujan fuerte por un puesto en el once titular. Precisamente, Turrientes se ha convertido, en las primeras pruebas de Matarazzo, en un fijo en el centro del campo de la Real Sociedad. Cuando las esperanzas con el mediocentro estaban prácticamente perdidas, el estadounidense ha logrado que Turrientes se reenganche en la Real Sociedad y vuelva a ser una figura destacada. Con dos titularidades en LaLiga consecutivas, el vasco gana confianza de la mano del americano que apuesta por un centro del campo con Soler y Turrientes, solapando a Gorrotxategi, que fue clave en el planteamiento de juego de Sergio Francisco.