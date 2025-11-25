Gorrotxategi, sustituto de Zubimendi en la Real Sociedad, se cubre de gloria

La Real Sociedad ha encontrado en Gorrotxategi al sustituto perfecto de Zubimendi. El centrocampista se ha convertido en una figura crucial para Sergio Francisco que pule y exprime a la perla de Zubieta

La Real Sociedad vive un momento espléndido tras un arranque de temporada nefasto. El cambio en los banquillos ha supuesto el inicio de una nueva era para el conjunto donostiarra que le ha costado arrancar, pero que cada jornada que pasa se asientan más las claves de Sergio Francisco que esquiva la bala de la destitución e impone su idea de juego en un grupo que sigue escalando puestos en la tabla clasificatoria. La gran novedad de este curso es Gorrotxategi que ha dado un paso al frente para asumir el rol que tenía Zubimendi y convertirse así en su sustituto. Con trabajo y esfuerzo, el donostiarra se asiente en el puesto que dejó vacante el internacional español y se cubre de gloria ganándose el elogio de compañeros, afición y míster.

Gorrotxategi se cubre de gloria en la Real Sociedad sustituyendo a Zubimendi

El centrocampista está siendo uno de los nombres de la temporada en la Real Sociedad. La salida de Zubimendi supuso un duro varapalo para el centro del campo txuri-urdin, que se reforzó con las llegadas de Carlos Soler y Yangel Herrera. El venezolano, entre lesiones, no está contando con el protagonismo que desearía y, para colmo, se ha visto solapado por la figura de Gorrotxategi que brilla en la medular vasca. El guipuzcoano es el complemento perfecto para Carlos Soler que tiene mucha más libertada cuando al lado tiene a Gorrotxa. El centrocampista se está cubriendo de gloria y ganándose los elogios de la Real Sociedad que encuentra al sustituto de Zubimendi en casa. El '4' de la Real Sociedad ya ha sido clave en varios encuentros de nivel, como contra el Athletic, dónde anotó el gol de la victoria. Gorrotxategi se ha ganado la confianza de Sergio Francisco que sigue puliendo y explotando un talento de Zubieta que apunta muy alto esta temporada.

Alessio Lisci preveía el nivel de Gorrotxategi en la Real Sociedad

Frente a Osasuna, en la victoria por 1-3 de la Real Sociedad, Gorrotxategi fue una de las figuras claves del encuentro y firmó un auténtico partidazo, algo que ya preveía Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, que entrenó en el Mirandés a Gorrotxa. "Bueno, Gorrotxategi creo que al principio ha tenido un poco de adaptación a la categoría y ahora ya está en su nivel, que es altísimo. Gorrotxategi es un mediocentro totalmente diferente al perfil típico de mediocentro, sobre todo español, típico de la Real Sociedad también. Gorrotxategi te rompe presiones con sus conducciones con mucha facilidad y luego, sin balón, abarca mucho campo, roba, por arriba, por abajo, está en todos los lados, es un pesado. Así que nada, ahí está; me alegro mucho, me alegraré mucho de volver a verle y, bueno, que esté tranquilito en el campo sobre todo", adelantaba el entrenador rojillo en la previa al choque. Su presagio se cumplió y Gorrotxategi amargó el fin de semana al italiano.