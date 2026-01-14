Turrientes se reengancha a la Real Sociedad y desplaza a Gorrotxategi

El centrocampista fue calve en la remontada de la Real Sociedad. Aunque no partió como titular por primera vez desde que Matarazzo se sienta en el banquillo de Anoeta, Turrientes salió en la segunda mitad para sustituir a Gorrotxategi y anotó el primer gol que hizo creer a los donostiarras en la épica

La llegada de Matarazzo a la Real Sociedad ha supuesto un cambio de aires para el conjunto donostiarra que, tras tres partidos a las órdenes del estadounidense, sigue sin conocer la derrota. El nuevo técnico del cuadro blanquiazul ha introducido varios cambios respecto a lo que Sergio Francisco dibujó en el primer tramo de la temporada, siendo la irrupción de Turrientes la más llamativa de todas. El centrocampista vasco estaba llamado a ser el sustituto natural de Zubimendi, pero su pobre rendimiento en el comienzo de temporada, sumado a la llegada de Gorrotxategi, lo apartaron de la titularidad. La marcha de Sergio Francisco y la entrada de Matarazzo lo han vuelto a colocar en la órbita del once titular, sumando dos consecutivas en LaLiga y solapando a 'Gorrotxa'.

Matarazzo confía en Turrientes para su nuevo proyecto en la Real Sociedad

Turrientes se ha convertido, en las primeras pruebas de Matarazzo, en un fijo en el centro del campo de la Real Sociedad. Cuando las esperanzas con el mediocentro estaban prácticamente perdidas, el estadounidense ha logrado que Turrientes se reenganche en la Real Sociedad y vuelva a ser una figura destacada. Con dos titularidades en LaLiga consecutivas, el vasco gana confianza de la mano del americano que apuesta por un centro del campo con Soler y Turrientes, solapando a Gorrotxategi, que fue clave en el planteamiento de juego de Sergio Francisco. Frente a Osasuna, Turrientes, entró desde el banquillo sustituyendo al vasco y fue el líder de la épica remontada 'txuri-urdin' anotando un golazo en el minuto 75 de partido para poner el 1-2 en el marcador, abrir la lata para los donostiarras y hacer creer al equipo y a la hinchada en la remontada.

Matarazzo subraya el cambio de la Real Sociedad

Tras el partido, Matarazzo subrayó la importancia de que los jugadores sigan creciendo para lograr los objetivos, entre ellos Turrientes que ha sido su apuesta personal en estos tres primeros partidos. "Estamos muy orgullosos del partido realizado y de las muchas caras que tuvo el equipo. Estuvimos conectados. Nuestro fútbol crece y los futbolistas lo entienden. Tenemos que seguir. Hicimos cinco cambios respecto a Getafe, pero muchos jugadores están rindiendo bien ahora en los entrenamientos. Es importante que los jugadores lleguen al nivel que pueden lograr, y así podemos tener éxito. Estoy contento con la forma que estamos empezando a conseguir, pero tenemos que seguir mejorando en detalles como conectar los jugadores entre sí", destacó el entrenador de la Real Sociedad tras vencer en los penaltis a Osasuna.