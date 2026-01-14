De la alegría por Marrero a la preocupación por Oskarsson, pendiente de pruebas: "Era muy arriesgado"

Pellegrino Matarazzo quiso destacar la buena actuación del meta suplente, héroe de la tanda de penaltis, así como también explicó el cambio del islandés, que volvió a lesionarse tras notar un "tirón muscular"

La Real Sociedad logró el pase, sufrido eso sí, a los cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar un 0-2 a Osasuna logrando el tanto del empate en el minuto 92 y llevando la eliminatoria a la prórroga y posterior tanda de penaltis, donde emergió la figura de Unai Marrero para atajar dos penaltis y obtener la clasificación para la siguiente fase.

Así, al final del choque, Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, no pudo más que deshacerse en elogios no solo hacia Marrero u Odriozola, dos de los integrantes de la plantilla que menos minutos tienes, sino también a todo el vestuario. "Estamos muy orgullosos del partido realizado y de las muchas caras que tuvo el equipo, estuvimos conectados. Nuestro fútbol crece y los futbolistas lo entienden. Tenemos que seguir, hicimos cinco cambios respecto a Getafe, pero muchos jugadores están rindiendo bien ahora en los entrenamientos como Marrero u Odriozola. Es importante que los jugadores lleguen al nivel que pueden lograr, y así podemos tener éxito. Estoy contento con la forma que estamos empezando a conseguir, pero tenemos que seguir mejorando en detalles como conectar los jugadores entre sí".

Sobre la actuación de Marrero, cuya participación tan sólo se está limitando a la Copa del Rey, Matarazzo explicó: "Ha sido una gran noche para Marrero. Estoy muy feliz por todos los futbolistas que están jugando. Siempre hay impacto desde el banquillo, es importante. Solo de esta manera tendremos éxito, demostrando su nivel. Tenemos que continuar jugando así y seguir en esta forma. Ha sido un gran partido de Marrero y estoy contento con él".

Nueva lesión de Óskarsson, a la espera de pruebas

Una de las pocas noticias preocupantes que dejó el partido de Copa fue una nueva lesión de Orri Óskarsson, que entró al campo en el minuto 88 y jugó el tiempo añadido, pero se vio obligado a pedir el cambio antes de comenzar la prórroga por unas molestias, entrando Martín en su lugar. Así lo explicaba el técnico realista. "Cuando metimos a Orri jugamos con tres atrás y eso era muy arriesgado. Teníamos que hacerlo para empatar. Orri está lesionado y era necesario quitarle para poner un central y volver a la normalidad. Cuando metimos a Orri teníamos a tres jugadores atrás con Sergio, Odriozola e Igor, y había mucho riesgo, pero Orri estaba lesionado, en una carrera tuvo un tirón muscular y era necesario sacarlo del campo, y por eso tuvimos que sustituirlo".

Por último, Matarazzo también quiso destacar la fe del equipo y el buen trabajo que se está haciendo en Zubieta. "No es el efecto Matarazzo, son los jugadores. Si quieres estar conectado y crees en ti, las cosas pueden suceder. Si no es así no tienes muchas oportunidades. Estoy encantado y muy feliz con los chicos", reconocía el estadounidense que valoró la cantera donostiarra: "No es un secreto que el trabajo que se hace en Zubieta es de los mejores del mundo. La calidad de los jugadores y su disposición es muy alta, hay mucho talento y muy buen trabajo que se está haciendo".