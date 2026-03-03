Cuatro bajas en la convocatoria de Matarazzo para la vuelta de Copa, una de ellas por decisión técnica

El técnico estadounidense ha ofrecido una lista de convocados de 23 futbolistas para recibir al Athletic en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey

Orri Óskarsson está dispuesto a ayudar a la Real Sociedad para meterse en la final de la Copa del Rey. El delantero islandés, que estaba entre algodones, se quedó fuera de la lista de convocados para el partido de Son Moix pero el goleador se ha probado en la sesión de hoy y ha pasado la prueba con nota.

Óskarsson ha saltado al campo de entrenamiento de Zubieta junto al resto de sus compañeros con aparente normalidad, por lo que al menos estará en el banquillo de Anoeta, y jugará o no en la segunda parte en función de las necesidades del partido. También ha estado presente en la sesión de hoy los canteranos Ochieng y Carrera, aunque no han entrado en la lista de 22 hombres que ha ofrecido Pellegrino Matarazzo hace escasos minutos.

El islandés sufrió unas pequeñas molestias en el sóleo el pasado viernes que le impidieron estar en el choque ante el Mallorca, y las dolencias no cesan a dos días del derbi vasco.

La lista de convocados de Matarazzo

También ha estado presente en la sesión de hoy los canteranos Ochieng y Carrera, aunque no han entrado en la lista de 23 hombres que ha ofrecido Pellegrino Matarazzo hace escasos minutos, tampoco ha entrado los lesionados Rupérez, Takefusa Kubo y Álvaro Odriozola, además de Jon Karrikaburu, por decisión técnica.Tras el entrenamiento txuri urdin, el técnico estadounidense ha ofrecido la lista de convocados que está formada por los siguientes nombres: Álex Remiro, Marrero, Fraga, Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Jon Martín, Gorrotxategi, Turrientes, Yangel Herrera, Marín, Carlos Soler, Zakharyan, Brais Méndez, Sucic, Barrenetxea, Óskarsson, Guedes y Wesley.

Anoeta se prepara para una noche histórica

El estadio de Anoeta se prepara para vivir este miércoles "una noche histórica" con el recibimiento que la afición de la Real Sociedad hará al autobús del equipo y un mosaico especial en las gradas en el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey que enfrentará al conjunto txuri urdin contra el Athletic Club.

La Real Sociedad ha preparado una previa muy especial con la organización de "un recibimiento especial al equipo previo al encuentro, al igual que sucedió en el compromiso liguero y en otras grandes noches" de la historia realista.

El recibimiento tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y se desarrollará a lo largo del trayecto comprendido desde el hotel Anoeta hasta el aparcamiento sur del estadio donostiarra. Ya en los prolegómenos del partido, Anoeta realizará un mosaico con cartulinas blancas y azules "con el propósito de generar el mejor ambiente prepartido".