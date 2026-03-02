Las opciones de Gorka Carrera para el derbi ante el Athletic y la pesadilla de Karrikaburu

El goleador del filial no partió como titular en la última jornada en Segunda división para que pueda estar fresco si Matarazzo lo necesita ante la lesión de Óskarsson. En la recámara está también el ariete de Elizondo, que no entró en las tres últimas convocatorias en la Copa del Rey

La Real Sociedad tiene los cinco sentidos puestos en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic, que tendrá lugar este miércoles en Anoeta a partir de las 21:00 horas. La ilusión se ha desbordado entre la afición txuri urdin y se prevé un lleno absoluto en el recinto donostiarra. Pero ya antes de esta pasada jornada, con final feliz tras la victoria lograda en Mallorca, Pellegrino Matarazzo miraba de reojo a dicho duelo y desde el club se tomó una decisión que afectó a su vez al filial.

El Sanse vio cortada su racha de tres victorias consecutivas que le han permitido alejarse del descenso y cayó en Zubieta ante el Deportivo de La Coruña (2-3). Pero la sorpresa inicial estuvo en la suplencia de Gorka Carrera, el máximo goleador del equipo con 11 dianas. En su lugar, Mariezkurrena fue el elegido para partir como titular, saliendo en su lugar el delantero de Errenteria a falta de media hora. Una decisión que tuvo como trasfondo las necesidades del primer equipo de cara al derbi copero.

La duda de Óskarsson

Con dos sesiones por delante, Matarazzo mantiene la gran duda de Orri Óskarsson, que ya fue baja de última hora en Son Moix por unas molestias en el sóleo de la pierna derecha que se produjo en el entrenamiento del pasado viernes, sin que pudiera ejercitarse tampoco el domingo. El propio técnico estadounidense admitía tras el choque en tierras baleares que no será fácil que el delantero islandés pueda llegar a tiempo. "Veremos. Entrenó ayer, tuvo molestias después del entrenamiento y, a medida que avanzaba la noche, no mejoró, empeoró un poco, se puso un poco rígido, así que veremos. Por supuesto esperamos lo mejor, que esté disponible el miércoles, pero no es seguro", explicó.

La explicación de Ansotegi abre la puerta del primer equipo

Por ello, todo apunta a que Gorka Carrera podría tener un sitio en la convocatoria ante el Athletic. Así lo dejó entrever el entrenador del filial, Jon Ansotegi, al explicar su suplencia. “Esas decisiones son del día a día; la información que tenemos nosotros seguramente es más que la que tiene la gente, y casi todo lo que hacemos siempre entra dentro de una lógica”, desveló, admitiendo de ese modo que la idea era evitar cualquier susto y que el ariete pueda llegar fresco a la cita del miércoles si el primer equipo lo necesita.

Matarazzo aún ha tirado de Gorka Carrera

Cabe recordar que Gorka Carrera ya tuvo la oportunidad de debutar esta campaña de la mano de Sergio Francisco, que le dio minutos ante el Villarreal en LaLiga y una camiseta de titular frente al Reus en la segunda ronda de la Copa del Rey. Desde entonces, sin embargo, no ha vuelto a ser convocado, por lo que podría estrenarse en una lista con Matarazzo.

La complicada situación de Karrikaburu

Además, como recurso para el ataque, donde Oyarzabal seguirá ejerciendo como punta, queda la opción de Karrikaburu, aunque el delantero de Elizondo aún no ha jugado un solo minuto desde que el técnico norteamericano llegó al banquillo de Anoeta. Después de que en el pasado mercado de enero estuviese en la rampa de salida, el canterano vive una situación realmente complicada e incluso se quedó fuera de la lista en los tres últimos choques coperos, pues la normativa restringe a 22 los jugadores que pueden ser citadod en dicha competición. Quedarse de nuevo fuera, sin duda, sería un palo, más si cabe si en su lugar entra Gorka Carrera.