Ansotegi, claro con el momento de Gorka Carrera en el Sanse

El técnico del cuadro donostiarra elogió al delantero, que ya suma 10 goles con el filial realista y que esta temporada ya ha debutado con la Real Sociedad tanto en Liga como en Copa del Rey

El filial de la Real Sociedad cerrará este lunes la jornada 26 de LaLiga Hypermotion recibiendo en San Sebastián a uno de los equipos de moda de la categoría como es el Málaga de Funes. Los andaluces, con el sustituto de Sergio Pellicer, han dado un salto importante en la clasificación en las últimas jornadas y podrían empezar la semana con la cuarta plaza en el bolsillo si vencen al Sanse.

El pasado viernes, Ansotegi, técnico del filial de la Real Sociedad, compareció en rueda de prensa para analizar el duelo ante el Málaga. Como es lógico, Ansotegi fue cuestionado por Gorka Carrera, máximo goleador del Sanse y que gracias a sus buenas actuaciones de este curso ya ha conseguido debutar con el primer equipo de la Real Sociedad tanto en Liga como en Copa del Rey.

Ansotegi no escatima en elogios con Gorka Carrera, que ya ha debutado con la Real Sociedad

Ansotegi no se quiso dejar atrás a otro delantero del Sanse como Mariezkurrena para elogiarlo junto a Gorka Carrera: "Muchas veces decimos que lo más importante de un delantero es hacer goles, y a Gorka Carrera le estamos dando minutos y él está haciendo goles. En ese sentido tanto el club como yo estamos muy contentos con el año que está haciendo Carrera, pero bajo mi punto de vista eso tampoco tiene que ocultar el trabajo que se está haciendo".

Además, sobre Carrera y Mariezkurrena, Ansotegi declaró: "Me acuerdo de Arkaitz Mariezkurrena, que ha sido el líder claro de todos los partidos, el mejor hombre que hemos tenido: cuando ha entrado habrá estado más o menos acertado en algún momento, pero lo ha dado todo siempre por el Sanse. Tanto con Carrera como con Arkaitz el club y yo estamos muy contentos, y eso ha hecho que seguramente Sydney no esté muy contento conmigo y haya tenido que salir a buscar minutos".

El Sanse se resigna ante el nivel de sus rivales en LaLiga Hypermotion

Quiso dejar claro Ansotegi en la previa del duelo ante el Malaga, que el filial de la Real Sociedad siempre apuesta por tener la posesión el máximo tiempo posible pero que a veces, por el nivel de los rivales, no se puede conseguir: "Nosotros no es que no queramos tener el balón, queremos tener el balón el 100% del tiempo, pero sabiendo del nivel de Las Palmas, Andorra y del Málaga sabemos que seguramente va a ser muy difícil quitarles el balón o tener tu mucho más balón que ellos. Con balón intentamos elaborar y crear nosotros, llegar a zonas de finalización, y jugar mucho en campo rival, pero en la categoría en la que estamos sabemos que a veces contra estos rivales va a haber momentos, y muchos, en los que no vamos a tener balón".

El técnico del Sanse apostó por convertir en fortalezas esa falta de posesión contrarrestándolo con otros aspectos del juego: "También hay que trabajar el robar alto y atacar rápido, trabajar bloques bajos y salidas rápidas a la contra. Hay que intentar hacer lo nuestro el mayor tiempo posible, y saber que seguramente el rival en algún momento te va a llevar a un sitio y entonces prever qué es lo que tienes que hacer, y cómo puedes aprovechar esas oportunidades también".

El Málaga, un rival complicado de defender

Por último, preguntado Ansotegi sobre el Málaga, el técnico vasco habló de la complejidad de defender a los de Funes: "Hasta que ellos saquen el once inicial no vamos a saber si van a jugar con dos delanteros o con uno; seguramente van a jugar con laterales muy ofensivos sobre todo el derecho, cosas que llevan haciendo todo el año y que seguramente todos los equipos sabemos que hacen, pero lo hacen tan bien que es muy difícil defenderles".