La Real Sociedad ata a Ochieng y espanta a los clubes interesados

El extremo keniano acababa contrato el próximo 30 de junio, pero el club donostiarra confía en su progresión, tras dar el salto al primer equipo, y ha ampliado su vinculación por dos temporadas más, hasta 2028

La Real Sociedad trabaja pensando en el futuro y ha atado para ello a un nuevo valor de su cantera, dentro de la política impulsado por la entidad donostiarra en este sentido. Así, tras blindar a jugadores como Jon Martín, John Balda o el meta Theo Folgado, el siguiente en ampliar su vinculación con el club txuri urdin ha sido Job Ochieng, que además acababa contrato el próximo 30 de junio.

Tras su buen rendimiento con el filial en Segunda división y su irrupción en el primer equipo de la mano de Pellegrino Matarazzo, había varios clubes de Primera pendientes de su situación y alguno incluso ha llegado a presentarle una interesante oferta. Pero el extremo internacional keniano ha llegado un acuerdo para renovar por dos campañas más, hasta 2028.

Dos partidos con el primer equipo

Ochieng debutó con el primer equipo de la Real Sociedad hace dos jornadas, en la victoria sobre el Elche. Después de casi un mes entrenándose a las órdenes del técnico estadounidense y de haber formado parte de otras tres convocatorias ligueras, al africano al fin le llegó la oportunidad que tanto buscaba y no la desaprovechó, pues desde entonces es uno más en la dinámica de la primera plantilla, participando también de forma testimonial en la victoria ante el Athletic en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Un duro camino hacia la elite

Su buen rendimiento, unido a las bajas de Kubo y Barrenetxea, le han hecho dar el salto a sus 23 años, después de que ya estuviese bajo el radar de Sergio Francisco. Un sueño para el que ha trabajado duramente, pues su camino hacia la elite no ha sido precisamente el habitual.

Con solo 17 años, Ochieng fue enviado por su familia a Canarias gracias a una colecta económica y, tras ser expulsado de la academia en la que se formaba al no pagar una mensualidad, aterrizó en el Maspalomas, club convenido con la entidad donostiarra desde que propiciara el fichaje del africano para la Real Sociedad C en 2022.

Los números de Job Ochieng con el Sanse

Ya en el primer filial, la pasada campaña contribuyó el ascenso del Sanse a la Categoría de Plata , donde este curso ha tenido un importante impacto, con tres goles, el último de ellos el pasado fin de semana ante el Málaga, y dos asistencias en 18 encuentros, lo que le ha llevado incluso a la selección absoluta de Kenia. Y ahora ha encontrado en Matarazzo a su gran valedor, recibiendo los elogios del norteamericano.

Los elogios de Matarazzo y una posible cesión

"Es un jugador que aporta velocidad y profundidad. Es un perfil muy valioso en muchas situaciones. Por eso jugó, porque estábamos en una situación en la que sabíamos que necesitábamos exactamente ese perfil. Carreras en profundidad, velocidad y una responsabilidad defensiva simple, donde no tiene que pensar demasiado. Tiene un jugador y hay que defenderlo. Así que fue un partido perfecto para que tuviera sus primeros minutos. Hizo un buen trabajo", explicó el técnico txuri urdin tras el duelo ante el Elche, en el que gozó de 25 minutos.

De cara a la próxima campaña, no obstante, su futuro podría pasar por una cesión si no logra consolidarse en l primer equipo, pues al arrancar la 26/27 ya con 23 años, la normativa de la RFEF impide que pueda alternar con el filial.