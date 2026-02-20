Pellegrino Matarazzo, menos optimista con la vuelta de Take Kubo: "Le queda tiempo"

El entrenador de la Real Sociedad ha analizado el partido de LaLiga que le espera a su equipo este sábado contra el Real Oviedo y ha actualizado cómo va el proceso de recuperación de algunos de sus futbolistas no siendo muy optimista con el japonés

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha atendido a los medios de comunicación antes del partido que este sábado va a disputar su equipo contra el Real Oviedo. Un encuentro en el que el equipo vasco no va a poder contar aún con Barrenetxea a pesar de que el extremo se ha ejercitado con sus compañeros en los últimos días. Sí, jugará Carlos Soler, que ha sido padre en las últimas horas. Por otro lado, el técnico de Estados Unidos no ha sido muy optimista con un regreso cercano de Take Kubo.

Pellegrino Matarazzo ha explicado la razones por las que Barrenetxea no ha entrado en la convocatoria de la Real Sociedad para el partido contra el Real Oviedo. "Barrenetxea todavía no está para jugar. Ha realizado entrenamiento parcial. Está en un proceso de integración. A principios de la semana que viene estará entrenando con total normalidad. Carlos Soler ha sido padre, ha sido un momento muy especial. Ayer entrenó individualmente y hoy con el resto del equipo. Zakharyan lleva muchos días entrenando con nosotros y está disponible".

Matarazzo ha dicho que esperan seguir manteniendo la buena racha. "Jugamos en casa. Esperamos ganar el partido. Tenemos que entrar al partido con el sentimiento de que queremos más. Esto es gracias a lo que hemos conseguido semanas atrás. El Oviedo es un rival que compite bien y lo pone complicado contra sus rivales. No hay equipo en LaLiga al que hay que menospreciar. Queremos ganar y obtener los tres puntos".

A continuación, ha analizado al Real Oviedo. "El Oviedo es un equipo que está compitiendo. Si miras los números, juegan muy directo. Tienen jugadores que corren y que aguantan bien el balón por dentro. Tienen muchas cualidades. Están peleando mucho y siempre proponen soluciones en las distintas facetas del juego. Si jugamos a nuestro máximo nivel, no hay duda de que ganaremos mañana".

Pellegrino Matarazzo ha explicado que una clave para conseguir victorias es mantener la portería a cero. "Siempre es el objetivo dejar la portería a cero. Pero de esa misma forma también sabemos de nuestras fortalezas en ataque. Tener un buen ataque es el primer paso para luego tener una buena defensa. Es difícil para ellos si nuestro equipo tiene un buen ataque. Todo está conectado".

Matarazzo no piensa en la Copa del Rey y anuncia que Luka Sucic volverá pronto

Por otro lado, el entrenador de la Real Sociedad ha aclarado que Luka Sucic volverá al equipo la semana que viene. "Luka Sucic debería empezar con entrenamiento parcial el domingo. El miércoles tendría que estar con el resto del equipo".

Menos optimista ha sido con la vuelta de Take Kubo. "A Kubo aún le queda un tiempo. La última vez dije dos semanas, pero era un decir". El japonés sigue recuperándose de una lesión muscular que se produjo hace unas cuantas semanas.

Por último, ha dicho que todavía no piensa en el partido de vuelta de la Copa del Rey. "Para mi no es importante lo que habla la gente afuera, sino lo que hacemos nosotros dentro del vestuario. El de mañana es un partido super importante para nosotros. No puedo pensar en otra cosa que no sea el partido de mañana".

La convocatoria de la Real Sociedad para el partido contra el Real Oviedo

Remiro, Marrero, Fraga, Aramburu, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Zubeldia, Aritz Elustondo, Turrientes, Óskarsson, Oyarzabal, Guedes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Caleta-Car, Sergio Gómez, Carlos Soler, Karrikaburu, Odriozola, Wesley Gassova, Brais Méndez, Jon Martín y Ochieng.