Yangel Herrera y su guiño a la Real Sociedad por no descartar su fichaje: "Es de agradecer que la Real siguiera adelante"

El centrocampista no está teniendo suerte en su primera temporada en el equipo vasco por culpa de los problemas físicos. El de Venezuela defendió la camiseta del Girona incluso cuando su fichaje por la Real Sociedad estaba muy avanzado lo cual, a la larga, fue un riesgo que ahora está pagando

Yangel Herrera fue la gran apuesta de la Real Sociedad de cara a esta temporada. Fue el centrocampista que quiso Sergio Francisco, el entrenador que comenzó la campaña y que ha sido sustituido por Pellegrino Matarazzo, pero no pudo jugar porque fue fichado lesionado. Una situación que se dio porque Yangel Herrera no dudó en defender la camiseta del Girona FC a pesar de que su fichaje con la Real Sociedad estaba prácticamente hecho. El de Venezuela no ha dudado en agradecer a su actual club el no descartar su incorporación.

Yangel Herrera ha gradecido públicamente que la Real Sociedad no se echara para atrás a la hora de ficharlo después de que se lesionara jugando un partido contra el Girona FC frente al Villarreal CF. "Sí, estaba muy avanzado en ese partido. Incluso se planteó el no ir a Villarreal, pero decidí jugar porque también le debía mucho al Girona. Por mi profesionalidad no quería salir por la puerta de atrás, pero me lesioné, una lesión importante, y me surgieron las dudas. Es de agradecer que la Real siguiera adelante a pesar de la lesión porque fiché a la semana siguiente. No dudaron ni un solo momento", ha explicado en una entrevista a los compañeros de El Diario Vasco.

Yangel Herrera, cuyo fichaje tuvo un coste de unos 11 millones de euros, no pudo jugar con la Real Sociedad hasta el mes de octubre por una lesión en el muslo. El centrocampista ha recordado ese momento. "Fue muy duro, muy oscuro y de mucho trabajo y sufrimiento por querer estar, por querer demostrarle a la Real que no se habían equivocado conmigo. He trabajado mucho para salir de esos momentos y ahora tengo buena dinámica con el grupo, tengo minutos y estoy feliz y emocionado".

La alegría fue efímera para Yangel Herrera ya que luego se lesionó en el sóleo y cuando estaba para jugar de nuevo recayó. "Ya estaba para volver con el grupo. Tuve que empezar de cero. Mentalmente lo sufres más que físicamente, es una de las cosas que vengo trabajando".

Y es que Yangel Herrera, en lo que va de temporada, sólo ha disputado 5 partidos y 163 minutos con la Real Sociedad.

Yangel Herrera, un futbolista que ha ido creciendo en el fútbol español

Yangel Herrera, por último, se ha mostrado feliz por estar construyendo una carrera deportiva en el fútbol español ya que ha defendido las camisetas de SD Huesca, Granada CF, RCD Espanyol, Girona FC y, ahora, Real Sociedad. "Estoy teniendo una carrera muy bonita. He ido dando pasitos hasta hacerme un nombre. Me encanta la liga, el país, las ciudades donde he estado y sus gentes. Quiero seguir escribiendo mi historia de la mano de la Real. Estoy súper contento, motivado y emocionado para ayudar a la Real lo más que pueda".