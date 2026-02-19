La clave en el resurgir de Guedes: "Es lo que necesitaba y la Real Sociedad me lo ha dado"

El extremo portugués se siente "muy a gusto" en el club donostiarra, respondiendo a su fichaje con un brillante rendimiento y unos números notables que dan la razón a la apuesta de Erik Bretos

No fueron pocas las voces que expresaron sus dudas sobre el fichaje de Gonçalo Guedes por la Real Sociedad el pasado verano. Hace solo dos campañas, el portugués no respondió a las expectativas en el Villarreal, donde estuvo cedido por el Wolverhampton. Pero el club donostiarra apostó por un traspaso asumible, cifrado en cuatro millones de euros fijos y otros dos en variables, y el rendimiento del extremo, de momento, está dando la razón a la dirección deportiva comandada por Erik Bretos.

Los números de Guedes

Tras mover más de 100 millones en traspasos a lo largo de su carrera, el ex del Valencia o el PSG se ha convertido en un fijo para Matarazzo, como también consiguió hacerlo en la etapa de Sergio Francisco, y ha participado en todos los encuentros oficiales de la temporada salvo en uno, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En total, 29 partidos y 1.652 minutos en los que suma siete goles y seis asistencias, por lo que ha contribuido de forma directa a 13 dianas, solo una menos que Oyarzabal (11 + 3). A sus 29 años, siente que ha encontrado en Donostia el lugar perfecto para resurgir y vivir una segunda juventud. Por ello, no oculta su felicidad.

En Donostia ha encontrado la "estabilidad" que buscaba

"La verdad que en los últimos partidos las cosas nos están saliendo bien a mí y al equipo. No sé si me está sorprendiendo, pero estoy muy a gusto y lo estoy pasando muy bien, aportar asistencias y goles y sentirme feliz era mi objetivo al venir a la Real y está pasando. Desde el principio la comunicación fue muy buena con la Real, hablamos por primera vez un martes y el sábado o el domingo ya estaba viniendo. Llevaba tres años cambiando de equipo y de país y necesitaba un poco de estabilidad y la Real me proporcionó eso a mí y a mí familia. A partir de ahí, necesitaba trabajar para ganar ritmo y luego minutos y así ha sido”, ha explicado Guedes en Radio Marca.

La sociedad con Oyarzabal

El ex canterano del Benfica, que no logró convencer en la Premier League tras su millonario fichaje por los 'Wolves', destacó que en el club txuri urdin se ha sentido integrado desde el minuto uno, lo que le ha ayudado a ofrecer este gran rendimiento. "Desde el primer día todos los compañeros me recibieron muy bien y creo que mejor no me podía pasar. Con Mikel (Oyarzabal) desde el inicio tengo una buena relación, nos entendemos muy bien dentro del campo sabemos lo que hace uno y no hace, y ojalá continúe más así", explicó en referencia a la sociedad que viene formando con el máximo anotador realista.

Elogios a Matarazzo

Su explosión definitiva, no obstante, ha llegado a las órdenes de Matarazzo, apuntando al respecto que el cambio en el banquillo fue algo beneficioso para un grupo que vuelve a ilusionarse con Europa. "El cambio ha sido bueno, porque el míster vino con unas nuevas ideas, que hemos asimilado bien y nos ha empezado salir todo, los goles, los resultados, buenos partidos. Las ideas las ha explicado muy bien, le hemos entendido muy fácil su inglés, y luego intenta estar muy dentro del grupo, habla con nosotros, bromea. Creo que es muy bueno analizando los rivales”, apuntó.

Solo piensa en el Oviedo

A cuatro puntos de la sexta plaza, en la Real Sociedad afrontan la visita del colista Oviedo de este próximo sábado como una gran oportunidad para continuar la escalada hacia la zona noble, y así lo entiende el propio Guedes. "Tenemos la mente puesta en ganar sí o sí, sabemos que tenemos un rival que tiene sus puntos fuertes, ya perdimos en la primera vuelta, así que tenemos que entrar con todo, no pensamos en perder. Tenemos que estar a nuestro nivel, muy intensos, presionar bien, parar sus puntos fuertes, no podemos relajarnos”, señaló.

Precavido con la vuelta ante el Athletic en la Copa del Rey

Pero, como no podía ser de otro modo, el portugués también mira de reojo a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic, mostrándose prudente pese al 0-1 de la ida. "Va a ser un partido muy difícil, no podemos garantizar que vamos a estar en la final aún, el Athletic es un equipo muy bueno y en los derbis todo el mundo sabe que puede pasar cualquier cosa. Hemos sido superiores en los dos últimos partidos que hemos jugado, merecimos ganar los dos, tenemos que seguir a ese nivel. Lo que me está gustando de jugar los derbis es que la gente de Bilbao y San Sebastián se llevan muy bien, no hay problemas entre los aficionados, me está gustando mucho", sentenció.