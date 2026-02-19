Una de cal y otra de arena en la Real Sociedad

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo está preparando el partido contra el Real Oviedo que disputa este sábado en el cual todo apunta a que podrá contar con Ander Barrenetxea, existiendo muchas más dudas en la participación de Luka Sucic

La Real Sociedad se encuentra preparando el partido que este sábado, a partir de las 14:00 horas, disputará contra el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga. Un encuentro que es fundamental para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo en sus aspiraciones de clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada y para el que todo hace indicar que podrá contar con Ander Barrenetxea, existiendo más dudas con la disponibilidad tanto de Luka Sucic como con Carlos Soler.

Ander Barrenetxea, la nota positiva en el último entrenamiento de la Real Sociedad

La Real Sociedad se ha ejercitado este jueves con la mirada puesta en el encuentro liguero de este sábado contra el Real Oviedo y la nota más destacada ha sido ver que Ander Barrenetxea se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros de equipo y que, por tanto, apunta a jugar siempre que lo estime oportuno Pellegrino Matarazzo, técnico del equipo vasco.

El extremo ha dejado atrás los problemas que ha tenido en el muslo por algún que otro golpe y si no hay empeoramiento se vestirá de corto después de haberse perdido los tres últimos partidos de LaLiga que ha disputado la Real Sociedad. Y es que no hay que olvidar que Ander Barrenetxea no juega un sólo minutos desde el pasado 25 de enero cuando el equipo txuri-urdin se enfrentó al RC Celta.

Las situaciones de Luka Sucic y Carlos Soler

La Real Sociedad, más allá de la buena noticia de la recuperación de Ander Barrenetxea, está muy pendiente de las situaciones de Luka Sucic y de Carlos Soler, dos de los futbolistas que podían regresar durante esta semana.

El centrocampista croata tiene muy complicado estar disponible en el partido contra el Real Oviedo ya que no se ha entrenado con el resto de sus compañeros en la sesión de este jueves. El balcánico, que ahora está siendo importante en el equipo vasco debido a la confianza que le ha transmitido Pellegrino Matarazzo, sigue recuperándose de una distensión en el muslo que se produjo en el partido liguero de hace unos días contra el Elche CF.

Por otro lado, Carlos Soler ha estado convaleciente por una gastroenteritis que no le ha dejado entrenar con el resto de sus compañeros de equipo. Si bien es cierto que el futbolista ha tenido permiso en las últimas horas por motivos personales y todo apunta a que pueda estar en el partido de este fin de semana.

Los que sí serán baja en la Real Sociedad para el partido contra el Real Oviedo con Iñaki Rupérez, que fue operado del menisco, y Take Kubo, que sigue recuperándose de su lesión muscular en los isquiotibiales.