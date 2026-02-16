La Real Sociedad espera recuperar efectivos

El equipo vasco tiene esta semana una oportunidad propicia para acercarse a los puestos europeos ya que recibe al Real Oviedo. Un encuentro en el que Pellegrino Matarazzo, su entrenador, puede contar con algunos futbolistas que se están recuperando de diferentes problemas físicos

La Real Sociedad ya ha cerrado el capítulo de su partido contra el Real Madrid, en el cual cosechó una nueva derrota, y ya mira el encuentro liguero que este fin de semana disputa frente al Real Oviedo, rival propicio para lograr la victoria y acercarse así a los puestos europeos. Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, está pendiente de varios futbolistas que están recuperándose de sus diferentes molestias físicas los cuales podrían estar disponibles para jugar si evolucionan a la perfección.

La Real Sociedad espera recuperar a Luka Sucic y Arsen Zakharyan

La Real Sociedad comenzará a preparar el partido de LaLiga contra el Real Oviedo en las próximas horas, estando muy pendiente de las evoluciones de Arsen Zakharyan y de Luka Sucic con los cuales espera contar.

Arsen Zakharyan está ultimando la recuperación de las molestias en el sóleo que le han mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas. Por otro lado, Luka Sucic que se lesionó el aductor de la pierna derecha en el encuentro liguero contra el Elche CF también está en la recta final de su recuperación. Ambos podrían estar en el partido de este fin de semana siempre y cuando sigan evolucionando bien.

Quien sí estará seguro es Brais Méndez que ya ha cumplido los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la tarjeta roja que vio en el partido contra el Athletic Club.

Take Kubo y Ander Barrenetxea siguen trabajando en sus recuperaciones

Por otro lado, quien tiene más difícil estar es Ander Barrenetxea que no termina de dejar atrás sus problemas en el muslo que no le permiten tener la continuidad deseada para ayudar al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo.

Los dos que no van a estar seguro son Iñaki Rupérez, que lleva toda la temporada en blanco por una grave lesión de rodilla, concretamente en el menisco, de la cual ya fue operado y Take Kubo que se sigue recuperando de la lesión en los isquiotibiales. El japonés está centrando en recuperarse lo más rápido posible y tiene como objetivo, según informa As, de poder estar en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club.

El resto de la plantilla de la Real Sociedad está totalmente disponible. Por tanto, Pellegrino Matarazzo, entrenador del equipo vasco, puede darle, si así lo desea, continuidad al once titular que ha hecho que el club escale en la clasificación de Primera división.