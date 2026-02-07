Luka Sucic pone la mala noticia en la Real Sociedad

El croata, que ha marcado el primer gol de la Real Sociedad en el partido contra el Elche CF, ha visto interrumpido su buen momento de forma debido a una inoportuna lesión muscular que le ha obligado a tener que abandonar el encuentro. Un problema físico que puede ser un contratiempo importante para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo

Luka Sucic ha sido la nota negativa en la Real Sociedad en el partido que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha jugado contra el Elche CF. El croata, que viene creciendo desde que el técnico de Estados Unidos ha tomado las riendas de la Real Sociedad, se ha lesionado durante la primera parte y tuvo que abandonar el terreno de juego. Un problema físico que puede alterar seriamente los planes del club txuri-urdin al cual se le vienen las citas más importantes de la temporada en la próxima semana.

Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, se duele de su muslo izquierdo

El partido no pudo empezar mejor para Luka Sucic el cual aprovechó un pase de Gonçalo Guedes para adelantar a la Real Sociedad contra el Elche CF en el minuto 24. De esta forma, el croata consolidaba su buen momento de forma el cual se vio interrumpido minutos después.

En el 29', Luka Sucic se tiró al suelo, con claros gestos de dolor y se echó la mano al muslo izquierdo. El centrocampista ofensivo no pudo más y pidió el cambio, siendo sustituido por su compañero Beñat Turrientes.

A falta de que se le realicen pruebas médicas, todo apunta a que Luka Sucic sufre una lesión muscular que va a hacer que se pierda algunos partidos importantes que la Real Sociedad juega esta semana que viene: la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club y el encuentro de LaLiga frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

De esta forma, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, tiene un contratiempo más que se une a la seria duda de Ander Barrenetxea al que le ha sido drenado en las últimas horas un hematoma que se hizo en el encuentro liguero contra el RC Celta.

El resurgir de Luka Sucic en la Real Sociedad

Luka Sucic ha sido uno de los más beneficiados con la llegada de Pellegrino Matarazzo como entrenador de la Real Sociedad. El croata ha pasado de no contar para Sergio Francisco, el anterior técnico, a ser titular indiscutible, ganándole el puesto a futbolistas de la talla de Brais Méndez.

Es tal el cambio que ha dado su situación en el equipo que en el mercado de fichajes de invierno, Luka Sucic estuvo cerca de marcharse de la Real Sociedad, de hecho fue ofrecido en equipos de la Serie A de Italia, pero finalmente se quedó porque Pellegrino Matarazzo le dijo que iba a ser importante y lo estaba siendo hasta el momento en el que se ha lesionado.