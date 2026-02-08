Matarazzo lo tiene claro, su Real Sociedad debe jugar en Europa el año que viene

El técnico estadounidense cree que su equipo tiene todavía margen para crecer en la tabla y no se conforma con haberlo sacado de una situación delicada

Volvió a ganar la Real Sociedad y continúa invicta desde que tomara las riendas de su banquillo Pellegrino Matarazzo. El entrenador del conjunto donostiarra ha indicado que para entrar en Europa necesitan seguir “ganando partidos” tras cosechar los tres puntos este sábado ante el Elche en Anoeta.

La Real ha vuelto a ganar esta vez ante el Elche en un partido marcado por la cercanía de la ida de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés. “Queremos ganar cada partido que jugamos, y la Liga es importante para nosotros, pero también teníamos la cabeza en el partido ante el Athletic”, ha declarado el estadounidense.

La entidad donostiarra encadena diez partidos sin conocer la derrota, y con Matarazzo son dos empates y seis victorias: “A nosotros la Liga nos importa mucho, y queremos seguir por este camino”.

En cuanto al partido de este sábado, la Real ha utilizado “diferentes claves y maneras de jugar” que han desarbolado al Elche para continuar con la “buena dinámica del equipo”. Eso sí, los primeros minutos del partido, hasta el 1-0 de Sucic, han sido claramente para el Elche, aunque el americano no cree que el partido se les haya puesto “en contra”.

En cuanto a nombres propios, Luka Sucic se ha marchado lesionado tras anotar un gol, y se ha lesionado en esa misma jugada: “No sé el diagnóstico, tiene algo en el abductor izquierdo y es duda para el miércoles”.

Este sábado ha debutado el keniano Ochieng, un jugador que da “velocidad y profundidad”: “Es un perfil para contextos concretos, y hoy he pensado que lo necesitábamos”. Además, ha confesado que Barrenetxea no podrá jugar el derbi porque todavía tiene “problemas de movilidad” en la musculatura.

Matarazzo ha dado descanso en los minutos finales a Guedes y Oyarzabal para que lleguen “mejor” al miércoles, y Óskarsson ha estado “muy bien” con el gol que ha marcado. La tercera pieza en ataque ha vuelto a ser Pablo Marín, quien tiene “una ética de trabajo increíble y es capaz de correr al espacio” para jugar en ese costado zurdo.

Ya con la mente en la ida de semifinales, ha indicado que “el Athletic jugará de una forma similar, y son muy fuertes en casa con su gente”. Eso sí, confía en sacar “un buen resultado” de cara a la vuelta en Anoeta.

Las tres rotaciones de Matarazzo pensando en el derbi copero contra el Athletic

El entrenador estadounidense de la Real optó por cambiar varias piezas respecto al equipo que ganó en Vitoria en la Copa del Rey, aunque mantuvo a Oyarzabal y Guedes en el once para sorpresa de todos. Aramburu, Jon Martín y Turrientes empezaron desde el banquillo a favor de Odriozola, Zubeldia y Gorrotxategi.