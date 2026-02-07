Real Sociedad 3-1 Elche: Matarazzo deja muy tocado a un Sarabia orgulloso y demasiado generoso en Anoeta

El conjunto realista aprovechó sus armas y los regalos del cuadro ilicitano para seguir una semana invicto con su nuevo técnico en el banquillo. Sucic, Oyarzabal y Oskarsson anotaron por los locales; el exrealista Da Silva lo hizo por el Elche

Dijo Sarabia en la previa del encuentro que presagiaba un duelo con mucho espectáculo y no se equivocó. Hasta tres goles hubo en la primera parte y pudieron caer algunos más. Fue el Elche quien dominó con la pelota en su poder el primer tiempo, fiel a su estilo. Sin embargo, la Real Sociedad sólo necesitó dos ocasiones para ponerse 2-0 en el marcador.

Agazapada en su campo, el equipo de Matarazzo supo aprovechar su momento y matar al cuadro ilicitano a la contra. Primero fue Sucic quien culminó un contragolpe llevado a cabo por Odriozola y Guedes para poner el 1-0 y pedir el cambio por lesión un minuto después. Luego, un regalo defensivo en la salida de balón entre Beto e Iñaki Peña fue aprovechado por Oyarzabal para rematar casi a placer y no fallar a su habitual cita con el gol.

Sin embargo, cuando Anoeta ya estaba de fiesta, antes del descanso, un exrealista como Da Silva se encargó de devolverle la emoción el encuentro firmando el 2-1. Y lo hizo en una jugada impropia del Elche. Esta vez los de Sarabia hicieron uso del juego directo y Álvaro peinó un balón que dejó al portugués con el balón botando dentro del área realista. Y batió a un Remiro que en los primeros compases había detenido una muy similar.

Y con este marcador ambos equipos se fueron al descanso, demostrando una vez que la conservación de balón nunca te garantiza ir ganando en el marcador y que jugar con un portero tan adelantado como lo hace el Elche es sinónimo de que algún regalo puede caer en algún momento.

La segunda mitad arrancó con el mismo ritmo que la primera. Andre Da Silva tuvo el empate en sus botas, pero su disparo se topó con el hombro de Remiro. Y, a renglón seguido, Pablo Marín firmaba el 3-1, pero quedaría anulado por fuera de juego previo. Tras ello, Remiro volvió a evitar el empate del Elche en un disparo desde la frontal de Álvaro.

Sin embargo, el marcador no se movió hasta el último minuto, cuando el recién entrado Oskarsson metió la segunda ocasión que tuvo para continuar su idilio con el gol tras anotar el tanto decisivo en la cita copera en Vitoria.

Con este triunfo, Matarazzo se mantiene invicto con la Real Sociedad y ya son diez partidos sin perder. La permanencia del Elche se complica cada vez más. Sobre todo, si Sarabia sigue apostando por el fútbol de toque y de máximo riesgo en defensa sin importarle el rival que tenga en frente.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Aramburu 64'), Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler (Yangel Herrera 81'), Sucic (Turrientes 28'), Marín; Guedes (Ochieng 64') y Oyarzabal (Oskarsson 81')

Elche: Iñaki Peña; Jhon (Pedrosa 55'), Chust (Cepeda 72'), Affengruber, Petrot (Bigas 72'), Germán Valera; Diang (Gonzalo Villar 78'), Neto (Aguado 55'), Febas; Álvaro y André Da Silva.

Goles: 1-0 (23') Sucic; 2-0 (37') Oyarzabal; 2-1 (41') Da Silva; 3-1 (89') Oskarsson.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité andaluz). Amonestó al técnico local Matarazzo; y a los visitantes Affengruber, Febas, Diang, Gonzalo Villar.