El RC Celta, pendiente del Barcelona y del Atlético de Madrid

El equipo que entrena Claudio Giráldez está inmerso en la pelea por la quinta, la sexta y la séptima posición de la clasificación de LaLiga con Real Betis y RCD Espanyol. Al club gallego le compensa que el FC Barcelona o el Atlético de Madrid se proclamen campeones de la Copa del Rey para tener más opciones de clasificarse para Europa

Se llega al mes de febrero y comienzan a hacerse cuentas porque se encara la recta final de temporada y todos y cada uno de los clubes de Primera división ya saben por qué objetivo van a luchar. En el caso del RC Celta está bastante claro que el equipo que entrena Claudio Giráldez está en la obligación de pelear por la quinta, la sexta o la séptima posición de la clasificación. Una batalla que le hace estar pendiente de lo que suceda en la Copa del Rey en donde al RC Celta le conviene que FC Barcelona o Atlético de Madrid sean campeones.

Al RC Celta le conviene que FC Barcelona o Atlético de Madrid se proclamen campeones de la Copa del Rey

El reparto de billetes para competiciones europeas cada temporada en el fútbol español es el siguiente: De los puestos 1 al 4 disputan la UEFA Champions League; el quinto clasificado y el campeón de la Copa del Rey juegan la UEFA Europa League; y el equipo que acaba LaLiga en sexto lugar disputa la UEFA Conference League.

Pero este reparto se ve modificado si el equipo campeón de Copa del Rey termina entre los cinco primeros clasificados de LaLiga. Es justo lo que puede ocurrir con FC Barcelona y Atlético de Madrid, alguno de los dos clubes llegará a la final ya se que enfrentan en una de las dos semifinales. Es por ello que el RC Celta prefiere que o el FC Barcelona o el Atlético de Madrid se proclame campeón de la Copa del Rey esta temporada.

En caso de que ocurra ese hecho y de que los dos clubes acaben en los puestos de honor en la clasificación de LaLiga, no va a ocurrir salvo una debacle con la que nadie cuenta, el reparto de billetes para competiciones europeas en el fútbol español se otorgarán por la clasificación de Primera división. Quedaría así. Los clubes que terminen en los cuatro primeros puestos jugarán la UEFA Champions League; el quinto y el sexto clasificado jugarán la UEFA Europa League; y el séptimo puesto da boleto para disputar la UEFA Conference League.

Con este situación se vería beneficiado, entre otros equipos, el RC Celta que actualmente es séptimo clasificado con 33 puntos, estando a 2 puntos del Real Betis, que es quinto en LaLiga, y a 1 punto del RCD Espanyol, que es sexto, si bien es cierto que estos dos clubes tienen que jugar su partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga este domingo.

Sea como fuera, en el RC Celta estarán muy pendientes de lo que suceda en la Copa del Rey porque de ello depende tener más o menos opciones para clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada.