Iván Villar, portero del RC Celta, deja claro su futuro: "Ya he expresado mi deseo muchas veces"

El portero es suplente de Ionut Radu que es indiscutible para su entrenador Claudio Giráldez. Criticado por su rendimiento sobre el terreno de juego en ocasiones y con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el canterano ha dicho claramente que quiere quedarse por mucho más tiempo en el club gallego

Franco, sincero y certero. Iván Villar, portero del RC Celta, no se ha mordido la lengua en una entrevista que ha dado a los compañeros de NOS Diario, en donde ha asegurado que quiere quedarse por muchos años más en el RC Celta con el que acaba contrato el 30 de junio de 2027. Aunque sea suplente de Ionut Radu, Iván Villar no quiere marcharse del club gallego.

Iván Villar, de 28 años, ha explicado que estar defendiendo la camiseta del RC Celta es todo un sueño cumplido para él. "Estoy muy contento en el Celta; es donde siempre quise estar y donde quiero crecer durante muchos años. Soy canterano en este club y para mí es un sueño estar aquí y poder defender estos colores".

Acabando contrato el 30 de junio de 2027, Iván Villar ha sido claro cuando ha sido preguntado por su deseo de renovar con el RC Celta. "Ya he expresado mi deseo muchas veces. Quiero seguir en el club que me lo ha dado todo hasta ahora. Aquí crecí, debuté, pude jugar en Primera división e incluso en competiciones europeas. Es donde soy feliz", añadiendo posteriormente lo siguiente. "Me gustaría quedarme aquí muchos años".

Iván Villar y su opinión sobre su compañero Ionut Radu

Iván Villar también ha elogiado a su compañero Ionut Radu. "Es un portero muy bueno, muy completo. Tiene muchos récords y está haciendo una gran temporada en el Celta. Pero también quiero destacarlo a nivel personal. Tanto con él como con Marc Vidal tenemos una muy buena relación; nos apoyamos mutuamente y nos exigimos mucho en los entrenamientos. Creo que estamos mejorando día a día y la verdad es que es un placer compartir vestuario con ellos".

Iván Villar y la toxicidad en las redes sociales

Por otro lado, Iván Villar ha dicho que no mira los comentarios de las redes sociales. "Como te dije, llevo años sin mirar los comentarios, ni cuando me va bien ni cuando me va mal. Tengo claro que no me ayuda y no pierdo el tiempo en ello. Además, la mayoría son personas con perfiles anónimos que solo quieren hacer daño, así que intento evitarlo".

El portero del RC Celta ha asegurado que las críticas cuando tiene mal rendimiento no le llegan. "La mayoría no me llegan, así que ni siquiera las leo porque, como ya dije, como no me aportan nada, prefiero no saberlo. Lo que sí creo es que todos deberíamos analizar este asunto. La falta de respeto no debería existir en esta sociedad, y menos aún en deportes que promueven valores positivos".