El RC Celta quiere pescar en la cantera del Villarreal

El club gallego finalmente reforzó el centro del campo con el fichaje de Matías Vecino, pero primero sondeó la posibilidad de rejuvenecer aún más dicha posición con el joven Alassane Diatta, el cual ya sabe lo que es debutar con el primer equipo amarillo y cuya incorporación va a estar más complicada el verano que viene

El RC Celta ha sido uno de los equipos de LaLiga que más se ha movido en este pasado mercado de fichajes de invierno, realizando tres incorporaciones de buen nivel (Fer López, Álvaro Núñez y Matías Vecino). El último en llegar fue el centrocampista ya que el uruguayo fue fichado para cubrir la baja de Fran Beltrán, que se marchó al Girona FC. El RC Celta se decantó por la experiencia y por la veteranía de Matías Vecino, pero también barajó una opción más joven que responde al nombre de Alassane Diatta, centrocampista del Villarreal CF.

Alassane Diatta, centrocampista del Villarreal CF, una opción que interesa mucho al RC Celta

El RC Celta se está especializando en apostar por el talento, tanto el que emerge de su cantera, tal y como se puede comprobar en el primer equipo, como el que se forma en otros equipos. Es por ello que el RC Celta está muy atento a las oportunidades de mercado que salen y ha puesto sus ojos en el prometedor Alassane Diatta, del Villarreal CF, según informa Radio Marca.

El RC Celta valoró el fichaje de Alassane Diatta, centrocampista del Villarreal CF, en el pasado mercado de invierno, pero el club amarillo se negó a darle salida al de Senegal de sólo 20 años. Un refuerzo que hubiera sido una apuesta y no un seguro en cuanto a rendimiento. Algo que, a priori, sí le va a dar Matías Vecino que podrá aportar experiencia de un centro de campo en donde están los jóvenes Miguel Román, Ilaix Moriba y Hugo Sotelo.

Alassane Diatta es un joven de Senegal que llevó en noviembre de 2023 al Villarreal CF. El centrocampista se ha consolidado como un pilar clave en el filial que juega en Primera RFEF esta temporada lo que le ha permitido debutar ya con el primer equipo amarillo que entrena Marcelino García Toral ya que disputó 65 minutos en el partido de UEFA Champions League contra el Bayer Leverkusen.

Su rendimiento con el filial del Villarreal CF no está pasando desapercibido, 3 goles en 20 partidos, lo cual hace que el RC Celta no tenga fácil su fichaje porque no es el único equipo que lo sigue de cerca.

Equipos de la Premier League también está interesados en Alassane Diatta

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el Villarreal CF no quiere dejar salir a Alassane Diatta, pero sabe que es difícil que lo logre ya que hay equipos de la Premier League que se vana lanzar por su fichaje en el próximo mercado de verano.

Este interés desde Inglaterra complica también las opciones del RC Celta.