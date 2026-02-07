Sevilla - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

El Sevilla se enfrenta esta tarde con el Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la obligación de llevarse los tres puntos para abrir brecha con el descenso

El Sevilla recibe esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Girona en partido correspondiente a la jornada 23 del campeonato liguero y que tienes la oportunidad de seguir en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para el Sevilla en su lucha por abrir hueco con el descenso después de su dolorosa derrota contra el Mallorca, que lo sitúa a un solo punto del pozo y con la moral tocada por la mala imagen ofrecida en Son Moix.

Nueva 'final' contra un rival directo

Y es que hoy se mide contra otro rival directo, pues el Girona se presenta en Nervión en la duodécima posición, pero únicamente un punto por encima, reflejo de lo apretada que está la clasificación. Tanto es así, que un triunfo contra los de Míchel podría suponer un importante impulso en la tabla, pues arranca la jornada a solo dos unidades del octavo, la Real Sociedad.

En este sentido, Almeyda quiere recuperar las buenas sensaciones exhibidas en casa contra el Athletic antes del descalabro en tierras baleares y regatear cualquier atisbo de crisis.

Sevilla No Iniciado - Girona

Enfrente, un Girona que ha visto frenada su poderosa reacción en los dos últimos partidos, sobre todo en la derrota de la jornada anterior contra el Oviedo.

Sevilla-Girona: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Sevilla con el Girona, correspondiente a la jornada 23 del campeonato liguero, se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 7 de febrero de 2026, a partir de las 18:30 horas, por lo que se disputará en la tercera franja horaria de la jornada sabatina. Se espera un día muy lluvioso en la capital hispalense.

Sevilla-Girona: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a los nervionenses con el equipo gironí se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Girona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Ramón Sánchez-Pizjuán. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas nervionenses.