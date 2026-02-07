El Sevilla solicita a LaLiga el aplazamiento del partido de este sábado contra el Girona

El club nervionense se muestra partidario de no jugar para evitar desplazamientos de miles de aficionados, aunque el conjunto catalán ya está en Sevilla. La decisión corresponde a LaLiga, así como a las autoridades legislativas; pero el hecho de que ambos clubes sólo jueguen en LaLiga permitiría buscar fácil una fecha alternativa en horario intersemanal

De las 00:00 a las 9:00 horas, los Servicios de Emergencias del Ayto. de Sevilla han atendido un total de 142 incidencias.@EmergenciasSEV

El Sevilla FC ha trasladado una petición formal a LaLiga para que se considere el aplazamiento del encuentro fijado para esta misma tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Girona FC debido a la alerta naranja decretada por la AEMET en la capital andaluza por las fuertes lluvias y rachas de viento que la Borrasca Marta (la sucesora de Leonardo) dejará a lo largo del día. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado también que eleva la emergencia a Nivel 1, después de cerrar el jueves el muro de defensa por peligro de desbordamiento del río Guadalquivir, y la Subdelegación del Gobierno ha pedido extremar precauciones ante los devastadores efectos del temporal.

El Sevilla FC no quiere jugar y LaLiga dice que el protocolo le obliga a hacerlo

El hecho de que ambos clubes sólo jueguen en LaLiga permitiría buscar fácil una fecha alternativa en horario intersemanal; pero de momento el ente presidido por Javier Tebas no está por la labor y alega que esa decisión debe tomarla la Subdelegación del Gobierno. Por parte de LaLiga, el partido se jugará a menos que se eleve hasta alerta roja la emergencia climática.

Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo de fuentes directas, tanto el Sevilla FC como el Girona FC son partidarios de no jugar y consideran que, si se disputa finalmente el choque, es sólo porque LaLiga les obliga a hacerlo y las autoridades legislativas no se mojan (entiéndanse la ironía y el doble sentido). La Subdelegación del Gobierno traslada la patata caliente al tejado de la Junta de Andalucía que, a su vez, mira a ver que dice el ente presidido por Javier Tebas. Uno por otro y la casa sin barrer.

Aplazado el partido del Sevilla Atlético y casi todos los de categorías inferiores

La RFEF ya anunció en la tarde del viernes el aplazamiento del encuentro que el Sevilla Atlético debía jugar a domicilio el domingo ante el FC Cartagena, en la jornada 23 de liga en Grupo 2 de la Primera Federación, y han sido cancelados también todos los compromisos de las categorías inferiores; pero, de momento, siguen adelante los compromisos del primer equipo masculino, este sábado a las 18:30 horas ante el Girona FC; del Sevilla FC Femenino, a las 12:00 horas este domingo contra el Athletic Club en la jornada 19 de la Liga F; y del Juvenil de División de Honor, que se enfrentará al CD San Felix el domingo a las 12:30 horas en la jornada 21 de liga en el Grupo 4 de la División de Honor.

En la mañana de este sábado ya ha sido suspendido el encuentro de Primera división que debía arrancar a las 14:00 horas entre el Rayo y el Real Oviedo, debido al mal estado del terreno de juego de Vallecas por culpa de este incesante temporal que azota a casi toda España y, muy en especial, a Andalucía o Extremadura. La Federación española ha suspendido un total de 16 encuentros siguiendo la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales.

La medida adoptada afecta a partidos programados para los días 7 y 8 de febrero de 2026 y se adopta por motivos de seguridad. La RFEF recuerda que los encuentros se reprogramarán en fechas posteriores y que los clubes recibirán información oficial sobre los nuevos calendarios en los próximos días. Esta medida refuerza la prioridad de la federación en garantizar la seguridad de todos los implicados, evitando riesgos innecesarios en jornadas con condiciones meteorológicas extremas.