Alfon dificulta la plusvalía para el Sevilla con una lesión de tres meses: "¿Quedarme en el Villarreal? Ya veremos"

El extremo albaceteño se encuentra de baja desde el pasado 2 de enero y asegura que no podrá jugar hasta marzo, por lo que sólo tendrá dos meses para convencer al club amarillo de que pague la opción de compra pactada. "El estilo de Marcelino me viene muy bien", asegura en su presentación

"El Sevilla FC no puede optar a fichar a absolutamente a nadie porque no hay absolutamente nada de dinero". Son palabras textuales de Antonio Cordón, quien no sólo descarta acudir al mercado de agentes libres para aprovechar la ficha que ha quedado libre tras la ventana invernal (con Sergio Ramos ofreciéndose a volver). Además, el director deportivo nervionense también pone en valor que ni siquiera habría podido cerrar la cesión de Neal Maupay si Marcao Teixeira no hubiese liberado un pequeño margen tras lesionarse de gravedad y sin el préstamo con opción de compra de Alfon González al Villarreal CF.

Cabe recordar que el extremo manchego llegó el pasado verano al Sevilla FC a coste cero tras terminar su contrato con el RC Celta de Vigo y se ha marchado al Villarreal CF con una opción de compra cifrada en siete millones de euros que sería una jugosa plusvalía, sin duda muy valiosa y necesaria para las deterioradas arcas blanquirrojas. No obstante, son muchas las voces que apuntan a la dificultad de que se acabe dando ese ingreso e incluso hay fuentes que deslizan que más que una oportunidad de negocio ha sido un favor del club amarillo a su exempleado Antonio Cordón. Desde luego, las palabras de Alfon en su presentación no han sido muy alentadoras al respecto.

Alfon González y la posibilidad de quedarse en el Villarreal CF: "Ya se verá, primero tengo que recuperarme"

El atacante albaceteño de 26 años llegó al Villarreal CF el pasado 30 de enero y, en teoría, se encontraba ya cerca de poder volver a los terrenos de juego después de sufrir la tercera lesión en apenas seis meses en el Sevilla FC. Alfon sufrió una dolencia muscular en el sóleo de su pierna izquierda en el primer entrenamiento de 2026. Lleva desde el 2 de enero en el dique seco y, en su presentación oficial como jugador amarillo, ha desvelado que el período de baja superará los tres meses: "Me quedan todavía unas tres semanillas para poder jugar".

A pesar de este claro hándicap, Alfon llega con ilusión por pelear un puesto en el equipo de Marcelino García Toral, cuyo estilo cree que le viene a la perfección a sus características de juego. En este sentido, prefiere centrarse en su recuperación, aparcando lo que pueda suceder a partir del 30 de junio. "Si estoy aquí es porque me gusta la idea, la opción y el equipo, pero no es el momento de hablar de futuro. Quiero recuperarme bien, no recaer más y luego ya veremos", dijo sobre esa opción de compra que el Sevilla FC aguarda como tabla de salvación.

Su escaso protagonismo en el Sevilla FC: "La decisión de salir la tomé muy rápido"

"En el Sevilla FC no tuve continuidad", lamentó el extremo zurdo, que Alfon se marchó de Nervión tras acumular sólo 13 encuentros entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey en los que anotó un tanto (al Girona, jornada 3) y dio una asistencia (ante el Extremadura, en la segunda ronda copera).

"Me ha costado mucho llegar a Primera división. Cada uno tiene su carrera, tuve que salir cedido a muchos sitios; pero al final el Villarreal CF es un grandísimo club. Lo primordial es recuperarme bien, ganarme mis oportunidades y ayudar al equipo. Sé que tenemos un gran equipo", manifestó Alfon, quien no teme a la competencia con Moleiro en banda izquierda: "Vengo a ayudar al equipo. Alberto es un gran jugador, él tiene sus características, yo las mías y esto nos va a ayudar a los dos".

El estilo de juego de Marcelino García Toral: "A mí me viene muy bien"

"Mis características son de ir hacia la portería, de buscar siempre el gol. Soy rápido, me gusta intentar el uno para uno y creo que puedo ayudar mucho al equipo, que puedo dar mi mejor versión aquí y aportar ese granito de arena. Creo que puedo encajar muy bien", se definía ante su nueva afición.

"Al final, el Villarreal tiene una forma de jugar que a mí me viene muy bien, porque estoy cerca del área, que es donde soy mejor, puedo hacer más daño y aportar mejores números. Tenemos un equipo que que juega mucho en campo contrario y eso a la gente de arriba nos ayuda", agregaba

Roig Nogueroles, sobre Alfon: "A ver si podemos prolongar su contrato mucho más tiempo"

"Quiero dar las gracias a Fernando (Roig) y a los dirigentes del club. Estoy súper agradecido, muy feliz, con una ilusión tremenda, con ganas de recuperarme y estar en el terreno de juego ayudando a mis compañeros. Pusieron todo de su parte para que estuviera aquí, lo que me hizo tomar una decisión muy rápido e intentaré ayudar", añadió Alfon, presentado con el '11' junto al joven zaguero estadounidense Alex Freeman (dorsal 3).

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Nogueroles, se mostró optimista: "Alfon viene del Sevilla FC, ha tenido la temporada con alguna lesión, y aún sigue lesionado, pero nos va a dar mucho en los últimos partidos. El año pasado hizo un temporadón con el Celta y estamos seguros que va a ser una aportación. Como está a gusto aquí, a ver si luego podemos prolongar su contrato mucho más tiempo", indicó en referencia a su contrato de cesión con opción de compra.