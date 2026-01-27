Alfon ya habla como jugador del Villarreal y el Sevilla espera una jugosa plusvalía: un millón por cada mes de contrato

A falta aún del anuncio oficial, el manchego visita su nueva casa y habla por primera vez: "Espero ayudar lo máximo posible al Villarreal, vengo a disfrutar mucho de este equipo y de esta afición... Y a ganar muchos partidos"

Unos que vienen y otros que van. La mañana de este martes está siendo animadísima en el Sevilla FC, que por fin se ha movido a falta de seis días para el cierre del mercado invernal de fichajes. Así, si a eso de las 11:00 horas el delantero francés Nelson Maupay aterrizaba en el hispalense aeropuerto de San Pablo para terminar de tramitar su cesión con opción de compra en el conjunto nervionense, más o menos a la misma hora Alfon González pronunciaba sus primeras palabras como jugador del Villarreal CF, con todo cerrado ya a falta únicamente del anuncio oficial.

Alfon ha sido captado a su llegada a la Ciudad Deportiva Jose Manuel Llaneza, donde ha podido presenciar el entrenamiento dirigido por Marcelino García Toral y ha saludado a los que serán sus nuevos compañeros, que preparan ya el último duelo de Champions, este miércoles ante el Bayer Leverkusen en tierras germanas. El extremo manchego vestirá de amarillo hasta el final de la próxima temporada; pero el Sevilla FC confía en que acabar materializando una opción de compra que dejaría en las arcas nervionenses una jugosa plusvalía, superior incluso a los cinco millones de euros que tenía como cláusula liberatoria en el precontrato que firmó antes de acabar su vinculación con el RC Celta de Vigo.

Alfon puede dejar casi un millón de euros por cada mes que ha estado en el Sevilla: "Estoy deseando ayudar al Villarreal"

Alfon ha estado lesionado desde que el pasado 2 de enero se retirase del segundo entrenamiento del Sevilla FC en este 2026 por culpa de un problema en el sóleo, su tercera dolencia muscular desde que llegó a coste cero al club blanquirrojo a primeros del pasado mes de julio. Sólo ha estado siete meses en la entidad y ahora se marcha al Villarreal CF cedido con una opción de compra cifrada en siete millones de euros, a un millón por mes de estancia en la capital andaluza.

Además, después de incorporarse a los entrenamientos grupales a las órdenes de Matías Almeyda el pasado viernes, está ya prácticamente recuperado de su lesión y confía en poder ponerse lo antes posible a las órdenes de Marcelino. "Muy bien, todo muy bien", aseguraba Alfon a su llegada a la ciudad deportiva del conjunto castellonense después de ser sometido al preceptivo reconocimiento médico previo a un fichaje que debería hacerse oficial a lo largo de este mismo martes o a primera hora del miércoles, a más tardar.

Alfon González, recuperado ya de su última lesión, llega a Villarreal deseando competir con Moleiro, Buchanan y Pépé

"Bueno, espero ayudar lo máximo posible, vengo a disfrutar mucho de este equipo y de esta afición... Y a ganar muchos partidos", ha continuado explicando Alfon ante las cámaras del portal valenciano À Punt. El futbolista albaceteño de 26 años llega para suplir las marchas de Manor Salomon (ACF Fiorentina) y de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano); así como para competir principalmente con Alberto Moleiro en la banda izquierda, aunque también con Tajon Buchanan y Nicolás Pépé en la derecha. Cabe recordar que el Villarreal CF ya intentó el pasado verano fichar a Rubén Vargas, tras los traspasos de Yeremy Pino (Crystal Palace) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

"Sí, claro, llego para competir y para ayudar lo máximo posible al equipo, que es lo más importante", ha añadido un jugador que sólo ha podido sumar 463 minutos con el Sevilla FC repartidos en 13 encuentros oficiales -10 de LaLiga y 3 de la Copa del Rey- en los que ha marcado un gol al Girona FC y ha dado una asistencia frente al CD Extremadura.