El Villarreal busca fichajes 'low cost' en el Sevilla: Alfon González gira de nuevo en la rueda de las necesarias ventas

Después de tantear la contratación a la baja de Rubén Vargas en los últimos días del mercado estival de transferencias, el club amarillo maneja el nombre del ex del Celta para suplir las marchas de Ilias Akhomach y Manor Salomon en la presente ventana de enero

El Villarreal CF se ha vuelto a fijar en la plantilla del Sevilla FC como escaparate 'low cost' para reponer el fondo de armario de Marcelino García Toral. Si en las postrimerías del mercado estival de fichajes el club amarillo ya intentó hacerse con los servicios de Rubén Vargas para paliar los lucrativos traspasos de Yeremy Pino o Álex Baena, en esta ventana invernal de transferencias pone de nuevo el ojo en Nervión para buscar refuerzos en el puesto de extremo. Tras la marcha de Manor Salomon a la ACF Fiorentina una vez cancelada su cesión por parte del Tottenham Hotspur y con el préstamo de Ilias Akhomach al Rayo Vallecano, el equipo amarillo se ha quedado con cierto déficit en las bandas y ha mostrado interés en incorporar al nervionense Alfon González.

El Villarreal se interesa por una cesión de Alfon González, atacante del Sevilla FC

Así lo anuncia una información publicada este lunes por la edición levantina del diario AS, quien añade que la fórmula que el Villarreal CF ha pensado para hacerse con Alfon sería la de la cesión hasta el final de la presente con una opción u obligación de compra; vía que no solucionaría en nada las necesidades económicas del Sevilla FC.

Si bien al menos amortiguaría la situación abriendo un hueco en ese límite salarial que los nervionenses tienen excedido, apenas dejaría margen de maniobra para que Antonio Cordón encontrase en esta última semana de mercado un sustituto para el ex del RC Celta de Vigo, quien ya manejó opciones para marcharse ante incluso de que se formalizase su fichaje a coste cero por los andaluces -en su precontrato había una cláusula liberatoria de 5 millones de euros-.

De lesión en lesión, Alfon sólo suma 463 minutos como sevillista en esta 25/26

Finalmente, el futbolista manchego de 26 años apostó por jugar en el Sevilla FC y no ha podido tener peor suerte en esta primera mitad de la 2025/2026. Alfon sufrió una dolencia muscular en pretemporada que le dejó fuera de combate en las dos primeras jornadas de LaLiga, estuvo luego un mes fuera por un esguince de tobillo, se perdió un duelo aislado por un proceso gripal y ahora se encuentra de nuevo convaleciente por un desgarro en el sóleo que le mantiene de baja en estos 26 primeros días de 2026. En total, sólo suma 463 minutos repartidos en 13 encuentros oficiales -10 de LaLiga y 3 de la Copa del Rey- en los que ha marcado un gol al Girona FC y ha dado una asistencia frente al CD Extremadura.

A pesar de su escaso aporte, las intenciones del Villarreal CF se antojan a priori insuficientes para un Sevilla FC que sigue viendo cómo todos los posibles compradores ofertan siempre a la baja debido a que son conscientes de las extremas necesidades que tienen en la planta noble del Sánchez-Pizjuán. Es lo que ha sucedido desde el pasado verano con Juanlu Sánchez y un SSC Nápoles que confirma el interés pero no acaba de moverse por el de Montequinto al tener también excedido su tope salarial; con el CSKA de Moscú o la SS Lazio por Kike Salas o con el Besiktas FK por Djibril Sow. Vender es obligado para equilibrar cuentas y poder fichar, algo que a día de hoy pasa también por darle la baja de larga duración a Marcao.