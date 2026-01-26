El Sevilla deja apalabrada una cesión con opción de compra de Neal Maupay con la ficha de Marcao

El club nervionense alcanza un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella sobre los términos del préstamo de Maupay, operación que en cualquier caso dependerá de que el tribunal médico de LaLiga dé el visto bueno tras examinar al lesionado central brasileño

El mercado invernal de fichajes echará el cierre a las 23:59 horas del próximo lunes, 2 de febrero, sin que el Sevilla FC haya realizado más movimientos que el de las salidas no lucrativas de Álvaro Ferllo (RC Deportivo de La Coruña) y Ramón Martínez (Real Valladolid) o la llegada para el filial de José Pedraza (ex del CA Antoniano). Es decir, Antonio Cordón y su equipo de trabajo disponen de justo una semana para conseguir encajar de una vez las piezas de ese complicadísimo puzle que está armando la dirección deportiva nervionense para conseguir reforzar la improductiva delantera de Matías Almeyda.

Tras el bullicioso ruido mediático que durante todo el mes de enero ha relacionado al Sevilla FC con nombres de todo tipo -entre ellos el de Youssef En-Nesyri como deseada pero improbable sorpresa-, todas las pistas señalan como clara prioridad a Neal Maupay, delantero del Olympique de Marsella, con la ficha del lesionado/sancionado Marcao Teixeira como uno de los requisitos indispensables para poder llevar a cabo una cesión con una opción de compra cercana a los 5 millones de euros. El otro condicionante es que el 'OM' acceda a hacerse cargo de parte de los honorarios del ariete francés de 29 años para que puedan cuadrar los números.

El ostracismo de Neal Maupay en el Marsella y las cuentas del Sevilla FC con la baja de Marcao Teixeira

En las últimas 48 horas, numerosos medios de comunicación de Francia vienen informando de que la operación estaba muy avanzada con un principio de acuerdo a tres bandas supeditado a que el Sevilla FC resuelva sus problemas financieros para poder incorporar a Maupay, quien después de regresar el pasado verano de su cesión en el Everton FC se quedó fuera de la lista de jugadores inscritos para la UEFA Champions League y apenas ha contado en las competiciones locales.

Sólo ha disputado un minuto en la Ligue 1 25/26, el 21 de noviembre ante el Niza, más otros 89 minutos en dos eliminatorias de la Coupe de France en la que marcó su único gol de este curso... con el primer equipo. Tal ha sido su ostracismo, que incluso ha llegado a disputar un encuentro con el filial del Marsella: el 1 de noviembre ante AC Seyssinet marcando el gol del triunfo (1-0). Pese a ello, es la mejor opción hallada por Cordón para competir con Akor Adams, Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Hasta la fecha, la ecuación en el Sevilla FC ha sido tan compleja de resolver como fácil de explicar: imposible fichar si no había antes alguna venta que, por otra parte, ya era necesaria por culpa de la crisis económica. La ventana para la esperanza la ha abierto la grave lesión de Marcao Teixeira, quien después de ser sancionado por su expulsión ante el Real Madrid con seis partidos de los que aún debe cumplir dos, ha sufrido la rotura del escafoides de su pierna izquierda y tendrá que pasar el quirófano con un pronóstico de recuperación de aproximadamente cuatro meses.

Así las cosas, como avanza este lunes una información de ABC, el Sevilla FC ya se está moviendo para seguir esa senda tantas veces transitada por el FC Barcelona con Andreas Christensen y usar la ficha de Marcao. Para ello, una vez que el brasileño sea operado, deberá mandar toda la documentación a un tribunal médico de LaLiga que debe autorizar su catalogación como baja de larga duración para permitir que el club utilice el 80 por ciento del salario de esta temporada que le resta por cobrar al zaguero, que serían unos 800.000 euros a los que habría que sumar el mínimo porcentaje usable de los honorarios de Álvaro Ferllo y Ramón Martínez. Con todo esa ingeniería fiscal sólo le daría para hacerse con un cedido, el elegido es Neal Maupay y el margen de maniobra es de sólo siete días.