Cordón aprieta para que no se le escape Neil Maupay, con muchas 'novias'

Lille y Paris FC han echado sus redes sobre el ariete de Versailles, que no ha tomado aún una decisión definitiva y sigue valorando muy bien el proyecto nervionense

El Sevilla FC no tira la toalla por Neal Maupay, que ha vuelto a la rampa de salida en el Olympique de Marsella pese a su presunto regreso a los planes de Roberto de Zerbi después del traspaso a la Roma de Robinio Vaz. Antes al contrario, el técnico italiano, que ha recuperado a Pierre-Emerick Aubameyang tras su presencia en la Copa de África y que sigue confiando en Amine Gouiri, ha pedido un artillero y vuelto a condenar al ostracismo al de Versailles, que parece ya replantearse su permanencia en la Costa Azul.

Aunque las últimas informaciones vinculaban al atacante franco-argentino de 29 años con el Paris FC, desde 'FootMercato' precisan que su futuro sigue en el aire, con los parisinos bien colocados, pero con Antonio Cordón apretando para convencer al ex de Everton o Brighton con un atractivo proyecto en el que sería uno de los líderes. Además, el Lille se ha sumado a la subasta tras perder para lo que resta de temporada a su artillero Hamza Igamane, que se rompió el ligamento cruzado de una de su rodillas en la final de la Copa de África.

Con contrato hasta 2028, el OM preferiría un traspaso, por lo que priorizará operaciones que, a corto o medio plazo, incluyan la marcha definitiva de Neal Maupay, aunque desde el entorno del punta defienden que suya será la última palabra. Detalles como la asunción del resto de su ficha al completo, incentivos por rendimiento y posibles opciones de compra ayudarían a persuadir al club focense, aunque ya queda claro que en esta recta final de la ventana invernal va a registrarse un último esfuerzo desde la capital andaluza en pos del atacante que pueda ayudar en la denodada lucha por la permanencia en Primera división.

La imperiosa necesidad de vender para poder rearmarse

Aunque no se mostraba muy convencido en su última comparecencia, sobre todo por el miedo a restar aún más potencial al equipo con las ventas, Antonio Cordón trabaja a contrarreloj para generar las plusvalías necesarias para reducir un poco más la deuda y conseguir ahorros e ingresos suficientes para poder acudir al mercado invernal. Tampoco era optimista al respecto Matías Almeyda, aunque la dirección deportiva blanquirroja escucha ofertas y trabaja en diferentes escenarios, sobre todo con salidas de canteranos como Juanlu Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y/o Kike Salas que puedan producirse por cantidades interesantes para tal fin.