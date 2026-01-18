La resignación de Almeyda con el mercado del Sevilla: ve "irreal" pensar en fichajes, asume la falta de gol y da esperanzas a Gattoni

El entrenador nervionense se centra en buscar soluciones con lo (poco) que tiene, considerando sobradamente conocidas las carencias que convendría solucionar, pero recordando la situación económica de la entidad: "No voy a poner excusas"

El Sevilla FC se encargará de cerrar la jornada 20 de LaLiga EA Sports en la noche de este lunes con un duelo ante el Elche CF al que llega con una ristra de datos demoledores: suma cuatro derrotas consecutivas, entre la eliminación de la Copa del Rey y las tres últimas citas ligueras; no marca un gol desde el pasado 14 de diciembre; cuenta con cinco bajas importantes sin que el mercado de fichajes de enero aporte soluciones; ocupa la decimosexta posición con 20 puntos, a sólo tres del descenso que marca el Valencia CF, y podría estar aún más presionado cuando salte al césped del Martínez Valero si al conjunto che y al Deportivo Alavés les da por vencer en sus duelos de este domingo.

En este agitadísimo contexto, Matías Almeyda ha pasado por sala de prensa justo después del último entrenamiento antes de viajar esta tarde a Elche y ha dejado muy clara su negativa a "perder el tiempo pensando en cosas que son irreales", en referencia a las pertinentes preguntas acerca de si confía en que Antonio Cordón sea capaz de burlar las conocidas restricciones económicas para encontrar algún refuerzo en estas dos últimas semanas de enero. Si llegan, bienvenidos sean, pero desde luego prefiere hacerse ya a la idea de que son los que están (que entre lesiones y sanciones no siempre están).

Tras 18 días de inmovilismo en el mercado de fichajes y dos salidas, el técnico no espera novedades

"Yo repito lo que dije (en otras ruedas de prensa) y que todos ya saben: para poder contratar, el club económicamente tiene que estar de otra manera distinta a la que está. Entonces, para contratar hay que vender. Ésa es la realidad nuestra. Yo no pongo excusas. No las puse el primer día ni las voy a poner hasta el último. Tenemos un grupo al cual le estamos dando confianza. Desde la tranquilidad y de la unión que necesitamos tenemos que trabajar para mejorar en algunos aspectos; pero no me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales".

La necesidad de refozarse ante la carencia de gol

"Bueno, nosotros ahora estamos esperando la llegada de Akor y de Ejuke, que son los dos nuevos jugadores ofensivos que tenemos. Es verdad que, sobre todo en los últimos partidos, no hemos podido concretar goles. Es una racha que dura ya muchos partidos (361 minutos, en concreto). Si bien creo que sí tuvimos las posibilidades de marcar; pero, bueno, es un punto en el que estamos trabajando".

"Lo tratamos de trabajar dando tranquilidad, pero no sólo nos quedamos en darle tranquilidad a los jugadores, sino que buscamos diferentes maneras para lograr hacer goles. Es un punto que sí, que nos preocupa; pero no nos quedamos sólo con eso. Las situaciones se revierten trabajando, siendo claros, viendo, buscando... Tenemos que mejorar".

Gattoni aún alberga opciones de quedarse: "Lo veremos en estos días"

"Por ahora no se ha tomado ninguna decisión con él. Lo vamos a ver en estos días y sabremos cómo será el futuro de Fede (Gattoni) en el club y también el tema de las fichas disponibles", ha respondido Almeyda al ser preguntado por el central argentino, que se incorporó a primeros de enero tras terminar su cesión, y por los dos dorsales que quedaron libres con las salidas de Ramón Martínez y Álvaro Ferllo.

El Sevilla, más cerca del descenso: "La lucha va a ser hasta el final"

"Son momentos delicados en los que hay que estar tranquilos, lúcidos, conscientes para tratar de revertir la situación por medio del trabajo y de la comunicación. Yo trato de ser optimista, entonces pienso es que si ganamos son tres puntos con los que también te vuelves a colocar en una zona en la que hay muchos equipos que están todos más o menos parecidos (de puntos). Trataremos de evitar esa situación, como tratamos de evitar desde el primer día. Queda muchísimo por delante. Un partido no puede definir lo que nosotros tenemos siempre presente: la lucha va a ser hasta el final".