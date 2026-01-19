Elche 2-2 Sevilla: Akor Adams asoma por la mirilla con el descenso llamando a la puerta y la casa sin barrer

Dos goles del nigeriano en el tramo final, el último de penalti en el tiempo de alargue, rescatan un punto para un Sevilla que perdía 2-0 en el 75' después de haber realizado 22 disparos (tres al poste), de perder por sanción a Batista Mendy y de ver cómo Nianzou pedía el cambio al poco de salir

Después de 436 minutos sin marcar, con Antonio Cordón encogiéndose de hombros recordando que reforzarse en enero es muy complicado, con el Sevilla FC perdiendo por 2-0 ante el Elche CF a pesar de haber disparado 22 veces a portería -tres de ellas a la madera-, con el descenso llamando a la puerta y la casa nervionense sin barrer, Akor Adams salió al rescate con un doblete casi milagroso.

Un rechace del palo sobre la línea y un penalti transformado por el nigeriano en el tiempo de alargue dan un punto que no por valioso debe esconder lo muchísimo que le cuesta a este Sevilla FC materializar las cosas buenas que hace y lo muchísimo que le penaliza las cosas malas. Lo viene diciendo Almeyda y es evidente: sin fichajes, este equipo va a sufrir por la permanencia hasta el último día. De momento el empate en Elche le coloca decimosexto con 21 puntos, dos sobre el descenso que marca el Alavés. El Elche se coloca octavo, con 24.

El Sevilla lanza a las nubes o al culo de Peque; el Elche, a la primera, gol

El Sevilla FC lleva cinco partidos jugando a un nivel muy parejo al de su rival, generando el mismo número de ocasiones o más. La voluntad es incuestionable. El problema es que la realidad también es tozuda a la hora de recordarle que en ataque tiene menos calidad y atrás comete más errores que sus oponentes. Por eso las cuatro primeras ocasiones que tuvieron los nervionenses se fueron a las nubes -Oso, Juanlu y Carmona totalmente solo en el área pequeña- o al culo de Peque -tras un intento lejano de Isaac Romero- mientras que el Elche CF hizo subir al marcador el 1-0 en su primer acercamiento.

La historia de siempre. En el 14', después de una buena puesta en escena, Agoumé la pierde en campo propio y la pasividad de la descolocada defensa sevillista hace el resto, al permitir a tres jugadores locales tocar y moverse con comodidad entre al menos seis visitantes. El remate desde la frontal de Alexis Febas, a quien nadie sale a tapar, sí obtuvo la potencia y la colocación recomendables para que la pelota se colase pegada al palo derecho de Odysseas Vlachodimos, quien no pudo hacer nada en su estirada.

Batista Mendy revienta el larguero; Vlachodimos e Iñaki Peña se lucen con paradones consecutivos

Hasta entonces, el Elche CF esperaba de manera contemplativa, tocando con parsimonia desde muy atrás para incitar a presionar al Sevilla FC para intentar castigarle con transiciones. Hay que reconocer al equipo nervionense que, al menos, no escatimase en intentos. En el tramo final del primer tiempo tuvo dos inmejorables oportunidades para empatar, claro que bien podría haberse ido a vestuarios con un 2-0. A cinco para el asueto, Batista Mendy reventó el larguero con un violento misil desde la frontal y sólo un minuto después Vlachodimos firmó un paradón descomunal.

En otra salida rápida del Elche, Valera la pone al punto de penalti para el remate a bote pronto de Álvaro Rodríguez, que se topó con la mano salvadora del griego. Nada que envidiar para Iñaki Peña, protagonista en este alocado epílogo evitando un gol de Sow, cantado a todas luces. Isaac Romero penetró por la izquierda y puso un 'pase de la muerte' que el suizo acompañó con el exterior, amargándose luego al presenciar la increible estirada del portero local para despejar a córner.

Germán Valera amplía diferencias para el Elche y el Sevilla colecciona infortunios

Almeyda movió el banco en la reanudación con las entradas de Akor Adams y Nianzou por Juanlu y Peque, cayendo ahora Carmona al carril diestro. La doble punta tampoco funcionó. El Elche CF salió mucho más agresivo y acumuló varias llegadas de peligro. La más clara, un mano a mano de Germán Valera que corrió en solitario ante Vlachodimos, salvador por enésima vez sacando una mano para evitar la picadita.

No duró la alegría, pues el mismo Valera ejecutó al heleno en el córner posterior para poner el 2-0, ante la pasividad de una defensa que no reaccionó a despejar ni taponar. El abatimiento sería aún mayor con festival de penurias: disparo al larguero de Oso, paradón de Iñaki Peña ante Isaac Romero, amarilla a Batista Mendy que acarrea sanción y le impedirá jugar el sábado contra el Athletic Club, cambio por lesión de Nianzou a los 21 minutos de entrar al campo...

Tras 23 disparos y tres postes, la sequía del Sevilla se frena en 436 minutos y un total de 68 intentos fallidos

El gol llegó por insistencia, en el disparo número 23 ante el Elche, tres de ellos a los palos. Sobresaliente acción de Oso percutiendo por la izquierda y poniendo un centro raso que Miguel Sierra remató con la puntera pero fue repelido por el palo antes de que Akor Adams remachase sobre la línea a puerta vacía en una acción en la que da la sensación de que el balón le da a él y no al revés. Sea como sea, acabó la sequía después de 436 minutos y 68 tiros. Desde el 89' del Sevilla-Oviedo del 14 de diciembre no marcaba.

Miguel Sierra fuerza un penalti y el doblete de Akor Adams rescata un punto

Qué vuelta, la de Akor Adams. El nigeriano, que venía de hacer tres goles y dos asistencias en la Copa de África, encontró por fin el gol tras firmar el disparo 23; se atrevió también con el 24º, un derechazo desde la frontal que no sorprendió a Iñaki Peña; y empató con el número 25, transformando por toda la escuadra un penalti en el 90+1' que había sido forzado por el canterano Miguel Sierra en un centro que dio en la mano de Álvaro Rodríguez.

Ficha técnica del Elche - Sevilla de LaLiga

2.- Elche CF: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Pétrot; Josan (Bambo Diaby 67'), Aguado, Aleix Febas (Fede Redondo 87'), Neto (Rodrigo Mendoza 67'), Germán Valera (Pedrosa 81'); Grady Diangana (Yago Santiago 67'); y Álvaro Rodríguez.

2.- Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Nianzou 46') (Suazo 67'), Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Batista Mendy, Agoumé, Sow (Miguel Sierra 64'); Peque (Akor Adams 46') e Isaac Romero (Ejuke 64').

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el madrileño Gálvez Rascón en el VAR. Amonestó a los locales Víctor Chust y Yago Santiago y al visitante Batista Mendy.

Goles: 1-0 (14') Aleix Febas; 2-0 (55') Germán Valera; 2-1 (75') Akor Adams; 2-2 (90+1') Akor Adams, de penalti.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 en LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante).