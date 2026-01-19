Elche - Sevilla, en directo el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports en vivo y online

ESTADIO Deportivo te cuenta, minuto a minuto, el choque que cierra la primera cita de la segunda vuelta liguera y que enfrenta a dos equipos que no conocen el triunfo en 2026 y que están separados por sólo tres puntos en la clasificación

Mi nombre es Aitor Torvisco. Quédate por aquí porque arrancamos desde ya y hasta que pite el árbitro.

Ya estamos por aquí para arrancar la previa del partido que Elche CF y Sevilla FC disputarán a partir de las 21:00 horas de este lunes, para cerrar la jornada 20 de LaLiga EA Sports; será el primer duelo de la segunda vuelta para dos equipos que no conocen la victoria en lo que va de 2026 y ESTADIO Deportivo te lo va a contar en directo, minuto a minuto.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, analiza la crisis del Sevilla, el récord de bajas y su expulsión contra el Betis: "Hay rabia e impotencia"

Además, el equipo alicantino no podrá contar por lesión con los defensas Pedro Bigas, John Chetauya, Héctor Fort y Álvaro Núñez, ni con Rafa Mir , delantero cedido por el Sevilla FC y máximo goleador del conjunto ilicitano. Asimismo, el también exnervionense André Silva entró en la lista tras varias semanas apartado del equipo, pero aún anda algo renqueante y es duda.

Vuelve Gabriel Suazo , recuperado de una lesión en el sóleo y de una posterior recaída; así como también los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke , tras su participación en la Copa de África.

Se caen Alexis Sánchez , por "una pequeña rotura muscular", y Adnan Januzaj , con molestias en los isquios; uniéndose así a los también lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas , más el sancionado Marcao Teixeira .

Con un punto de ventaja sobre el descenso antes del pitido inicial, los nervionenses tratarán de romper su racha ante un oponente igualmente necesitado.

Elche - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de la LaLiga EA Sports

La jornada 20, primera de la segunda vuelta en LaLiga EA Sports, se completa en la noche de este lunes con el encuentro que disputarán en el Estadio Martínez Valero el Elche CF y el Sevilla FC. Son dos equipos que no conocen el triunfo en estos primeros 19 días de 2026 y que llegan separados por cinco puestos de la clasificación a pesar de que sólo les diferencias tres puntos.

Los franjiverdes empezaron novenos la jornada, pero los distintos resultados que se han ido dando le dejan undécimos con 23 puntos; frente a los 20 de los blanquirrojos, que arrancaron el fin de semana decimocuartos y saltarán al césped decimosextos, con sólo un punto de ventaja sobre el descenso que marca el Deportivo Alavés con 19 unidades.

El Elche quiere recuperar la condición de fortín del Martínez Valero

El Elche suma 19 de sus 23 puntos en su estadio, donde perdió la imbatibilidad precisamente en su último partido ante su afición, el pasado 3 de enero contra el Villarreal (1-3); derrota seguida de un empate en Valencia (1-1) y de la eliminación copera del pasado miércoles contra el Betis (2-1) en la que, además, fue expulsado Eder Sarabia.

Además, el equipo alicantino no podrá contar por lesión con los defensas Pedro Bigas, John Chetauya, Héctor Fort y Álvaro Núñez, ni con Rafa Mir, delantero cedido por el Sevilla FC y máximo goleador del conjunto ilicitano esta temporada. Asimismo, el también exnervionense André Silva ha llegado demasiado justo y está por ver si podrá contar con minutos o no.

El Sevilla nota el calor del descenso tras un mes sin victorias, goles ni fichajes

Peor aún es la situación del Sevilla FC, al borde del descenso tras acabar 2025 eliminado de la Copa del Rey ante el Alavés (1-0) y derrotado por el Real Madrid (2-0) en LaLiga, donde ha comenzado enero cayendo en Nervión ante Levante (0-3) y Celta (0-1). Cuatro derrotas sin marcar ni un solo gol que meten mucha presión a Matías Almeyda, quien lleva todo el año siendo mermado por constantes bajas por motivos físicos o disciplinarios.

El 'Pelado' recuperó para su convocatoria a los dos internacionales nigerianos,Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes regresaron justo después de ganar el tercer puesto de la Copa de África y viajaron a Elche sin ni siquiera poder ejercitarse con sus compañeros. También volvió Gabriel Suazo, quien prácticamente ha encadenado dos lesiones de un mes cada una.

A cambio, se caen Alexis Sánchez, por "una pequeña rotura muscular", y Adnan Januzaj, con molestias en los isquios. Siguen fuera los también lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas, más el sancionado Marcao Teixeira, a quien aún le restan por cumplir cuatro de los seis partidos de sanción con los que fue castigado por su expulsión en el Santiago Bernabéu.