Eder Sarabia, enfadado, admite que las decisiones arbitrales han ido en contra del Elche: "Tengo que morderme la lengua"

El técnico ilicitano se mostró enfadado tras el partido y sugirió que ciertas decisiones arbitrales, como la del penalti, han perjudicado a su equipo en este empate frente al Sevilla FC

El Elche CF ha perdido dos puntos clave en un partido que parecía tenerlo todo de cara, pero donde los ilicitanos se han acabado encontrando con la llegada de los nigerianos, tanto Akor Adams como Ejuke, que han acabado cambiando totalmente el ritmo de un encuentro donde el delantero africano se ha erigido como el salvador para poder acabar consiguiendo el empate que tantas buenas noticias ha acabado dejando en el primer equipo sevillista. Sin embargo, varios son los motivos que permiten poner en duda el rendimiento del equipo de Sarabia, que ha vuelto a ver como el equipo rival es capaz de remontar un partido donde pudieron ponerse por delante.

El técnico ilicitano, Eder Sarabia, compareció ante los medios para dar explicaciones ante este empate que deja muy frío a la parroquia del Martínez Valero. Sobre esos goles recibidos en minutos finales, el técnico ha querido referirse a las lesiones para también encontrar un motivo. "Ahora mismo estamos un poco más limitados con varias lesiones que hemos tenido. Como siempre digo, si estamos todos o cerca de estar todos, pues seguramente somos más fuertes, tenemos más alternativas. Bueno, también para que pase eso también te has tenido que poner antes por delante, que también tiene mucho mérito (...) Defender algunas situafciones con un poquito más de rigor, seguir teniendo la valentía que nos lleva a ponernos por delante, ser un poco más precisos en últimos metros. Bueno, todas esas cosas que las tenemos bastante identificadas y que sabemos que tenemos que seguir mejorando", respondió el técnico.

Otra de las cuestiones a la que ha sido sometido el técnico local ha sido sobre esos errores individuales, siendo en este caso el culpable evidente del empate definitivo en el electrónico. Sin embargo, no ha querido achacar mucha importancia a eso. "En el fútbol hay errores, hay aciertos, de lo individual a lo colectivo. Y como digo, igual algunas de las situaciones que necesitábamos en esos últimos minutos, pues no ha sido fácil transmitírselas a los jugadores. Y luego, bueno, pues eso, algunos desajustes, algunas decisiones (...) Hemos sido superiores al rival y te da un poco de pena que no acabemos de matar el partido", declaró.

También ha querido hacer referencia a las jugadas arbitrales, y dejando claro que ciertas decisiones le han perjudicado, como la mano de Álvaro Rodríguez. "Son decisiones que han caído en contra. Ya digo, no voy a entrar a valorarlas porque tengo ese propósito de que no voy a hablar de los árbitros (...) Tengo que morderme la lengua, pero tengo que cumplir con mi propósito. Estáis vosotros para opinar y para transmitir lo que penséis", prosiguió Eder.

Por último, a pesar del enfado, el entrenador quiso poner en valor lo que su equipo ha conseguido hasta la fecha. "Tenemos muchos equipos de mucha historia, de mucho mayor presupuesto y de mucha más capacidad. Todo esto en un momento en el que las lesiones nos han lastrado bastante, con jugadores haciendo tremendos esfuerzos, con muchas cosas complicadas, y el equipo está ahí y es capaz de ponerse 2-0 al Sevilla FC y tiene 24 puntazos", finalizó.