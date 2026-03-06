Eder Sarabia explica la situación y las intenciones de Rafa Mir: "Es como va a poder demostrar su inocencia"

El entrenador del Elche atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa que tuvo al delantero cedido por el Sevilla como protagonista por los diez años y medio de cárcel que ha pedido la Fiscalía. En este sentido, el técnico del equipo ilicitano apuntó que el futbolista "está tranquilo y entiende que es parte del proceso"

El Elche se enfrentará el próximo domingo al Villarreal, en un nuevo encuentro de LaLiga EA Sports donde los de Eder Sarabia visitarán La Cerámica. Antes de ello, el técnico vasco, como viene siendo habitual, compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para valorar el encuentro frente a los de Marcelino. Además, el entrenador fue preguntado por la solicitud de la Fiscalía de los diez años y medio de cárcel a Rafa Mir y, por otro lado, su presunto insulto racista Omar El Hilali en el choque de la pasada jornada ante el Espanyol.

De esta manera, Eder Sarabia habló sobre cómo frenar a este Villarreal: "Los datos están ahí, es verdad que ahora el Villarreal está recibiendo más goles. Creo que son momentos o rachas, porque hay muchas cosas que ves que siguen haciendo muy bien y con Marcelino no me cabe ninguna duda de que están poniendo el foco, porque si algo es bueno, lo es en muchas cosas, es en ese trabajo defensivo y defensa de área. No detectamos que el Villarreal esté peor, aunque sí es verdad que le están haciendo más goles. En el otro lado estamos insistiendo en controlar contraataques, aprender de la ida y en momentos determinados ser más contundentes, porque no nos están llegando mucho pero sí con claridad. El Villarreal es un equipazo, con uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español. Pero sentimos que podemos ganarles".

Sobre cómo ganar en La Cerámica, Eder Sarabia explicó que "primero tener claro lo que queremos hacer, haber aprendido del partido de la ida, quedarnos con muchas de las cosas buenas que estamos haciendo durante la temporada y en los últimos partidos, orregir las cosas que no están saliendo y saber superar momentos difíciles o golpes, como el otro día el primer gol. Y sobre todo jugar con soltura y frescura, tratar de encontrar nuestra mejor versión, siendo valientes y pensar que somos capaces de imponernos a cualquiera. Y yo desde fuera estar también con frescura y tranquilidad para poder apoyar, ayudar y dar las mejores soluciones a cada jugador y al equipo".

Por otro lado, Eder Sarabia, tras el presunto insulto racista de Rafa Mir que denunció Omar El Hilali en la pasada jornada, ha desvelado cómo se encuentra el futbolista: "Rafa con nosotros ha tenido un gran comportamiento desde el día que llegó. Ha sido un gran compañero, se ha integrado de manera espectacular, incluso él se ha ido ganando el respeto del vestuario y es como el sexto capitán. Es una persona implicada, nos está ayudando mucho dentro y fuera del campo. Creemos su versión. A partir de ahí, que quede claro que estamos en contra del racismo, de cualquier tipo de falta de respeto contra un ser humano y los valores del juego. Como futbolistas tenemos que dar ejemplo. Queremos cambiar todo eso porque no vale todo con tal de conseguir una victoria. Repulsa a cualquier acto de falta de respeto".

Por último, Eder Sarabia ha hablado de la noticia de que la Fiscalía ha pedido diez años y medio de cárcel para Rafa Mir y de la conversación con su delantero: "Hemos hablado con él, yo en concreto, está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Quiere que sea así porque es como va a poder demostrar su inocencia. Está tranquilo. El otro día después del partido también lo estaba. Fue a lanzar el penalti, lo marco y lo celebró con el equipo. Él está bien y lo demuestra cada día".