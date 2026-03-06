Marcelino confirma la baja de Ayoze Pérez y espera el regreso de Gerard Moreno ante el Elche

El entrenador del Villarreal compareció en rueda de prensa, en la previa del partido contra el equipo ilicitanto del próximo domingo, dónde habló de las novedades en la convocatoria y las fortalezas del equipo que dirige Eder Sarabia

El Villarreal recibirá el próximo domingo al Elche en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. De esta manera, los de Marcelino vuelven a jugar en casa tras la derrota del pasado fin de semana ante el Barcelona en el Camp Nou. En este sentido, el técnico del submarino amarillo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque contra el conjunto de Eder Sarabia, que vienen por su parte de empatar ante el Espanyol. Además, el entrenador asturiano confirmó la baja de Ayoze Pérez.

Marcelino analiza las diferencias del Elche con respecto al de la primera vuelta

En primer lugar, Marcelino valoró el momento de forma del conjunto de Eder Sarabia y sus diferencias con respecto al partido de la primera vuelta, donde vencieron 1-3: "Mi sensación es que el Elche es un equipo muy similar, que los resultados son muy ajustados. Normalmente han empatado mucho y eso, al lograr muchos empates y pocas victorias, te castiga a nivel clasificatorio, pero es el mismo equipo atrevido, vertical, de juego combinativo, asociativo que al principio de temporada. Tiene tres delanteros que suman entre los tres creo que más de 15 goles, futbolistas que se incorporan bien de segunda línea, velocidad por fuera, un juego asociativo bueno, un equipo que tiene posesiones muy altas, un equipo que te exige mucho y además luego, cuando no tiene el balón, defiende con marcaje individual, lo que te obliga constantemente a tomar decisiones. En ataque tienen buen manejo, futbolistas además muy ágiles, muy rapiditos, con buena técnica".´

Por otro lado, Marcelino apuntó las novedades en la convocatoria y analizó la figura de Gerard Moreno: "Ayoze será baja para este partido y si no surge ningún inconveniente en el entrenamiento de hoy tendremos a Gerard como alta. Ha entrenado con normalidad toda la semana, lo que nos hace pensar que es bueno que esté disponible. Gerard a su mejor nivel es un futbolista muy importante, lo que ocurre es que estas últimas temporadas las constantes lesiones no le han permitido adquirir la regularidad. Si está Gerard, pues nos aporta en una zona del campo unas características que no tiene ningún otro futbolista cuando juega en esa posición, llámese Ayoze, que es normalmente quien juega, o Nicolás Pépé".

Marcelino se pronuncia por su futuro y su posible renovación

Además, Marcelino se expresó por lo que espera del Elche el próximo domingo: "Nos va a exigir tener criterio ofensivo porque, como os decía anteriormente, el marcaje individual en todo el campo del rival te obliga a tomar decisiones constantes, a tener una movilidad constante. Y el poseedor de balón tiene que elegir la buena solución, que siempre aparece si hay movimientos buenos por delante del balón. Y el partido nos va a exigir eso. Tendremos que defender, porque el Elche normalmente tiene posesiones largas, y tenemos que atacar con criterio. Y luego la contundencia en las áreas determina el resultado. Esperemos que nosotros lo tengamos el próximo domingo".

Por útimo, Marcelino, que habría abierto negociaciones con el Villarreal para tratar su renovación, tal y como informó el Diario Marca, quiso explicar cómo está la situación actualmente: "Jamás en 23 años de profesional he pedido, exigido y, por supuesto, no he firmado un contrato de más de dos años. Entonces, me gustaría tremendamente que cuando se da una información, pues que esa información se contrastara, tuviera el rigor adecuado para que una de las personas no pudiese salir perjudicada, como puedo salir yo perjudicado con una cierta información por parte de la afición porque se dice algo que no es verdad. Me parece que especular ahora con el futuro del entrenador y su cuerpo técnico es desviar la atención, intentar confundir e irnos de lo que prioritariamente nos beneficia a todos y, sobre todo al VAR, que es luchar por un objetivo que es muy difícil porque sería la primera vez en la historia de lograrlo y es lo que tenemos que hacer. Entramos en la recta final. Y creo, repito, que especular sobre el futuro de lo que pueda pasar a partir de junio no nos conduce a nada bueno".