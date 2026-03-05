El Villarreal abre negociaciones con Marcelino para alcanzar un acuerdo por su renovación

El club castellonense ha iniciado conversaciones para tratar de ampliar el vínculo del técnico asturiano con el submarino amarillo, ya que acaba contrato a final de la presente temporada

El Villarreal ha comenzado las negociaciones para tratar la renovación de Marcelino, que acaba contrato el próximo mes de junio. Al igual que ocurrió con jugadores como Alfonso Pedraza, que ha cerrado su fichaje por la Lazio, la dirección deportiva quiere despejar dudas en torno al futuro del técnico asturiano, que llegó al submarino amarillo en noviembre de 2023. De esta manera, el entrenador viene cosechando una temporada dónde cayó eliminado en dieciseisavos de Copa del Rey y en fase de liga de la UEFA Champions League.

Marcelino, ante un futuro que considera "secundario"

Marcelino no quiso dar detalles sobre su futuro, en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado nueve de enero. Sin embargo, el hecho de que el entrenador del Villarreal acabe contrato a final de temporada hace que la dirección deportiva se mueva en busca de una nueva firma, aunque así lo ve el asturiano: "En cuanto a mi futuro, creo que es secundario. Cuando haya más conocimiento y una conclusión en el rendimiento y confianza entre las dos partes para prolongar nuestra situación, bien. Mejor eso que lo que ocurrió la vez anterior, cuando salimos de una forma que queremos evitar a toda costa, pero no nos preocupa esa situación en estos momentos". Sin embargo, dos meses después de esas declaraciones, las conversaciones han comenzado entre las partes para intentar lograr su renovación, tal y como ha informado el Diario Marca.

Además, el mismo medio apunta que Marcelino opta por un contrato a largo plazo, en torno a los cuatro años, pero el club no querría superar los dos, además de definir los contactos hasta ahora como "cordiales y constructivos". Por ello, el acuerdo podría llegar en los próximos meses, con el objetivo de no llegar a verano sin el futuro del técnico cerrado. Por otro lado, el Villarreal se mantiene con el reto de volver a acabar LaLiga en puestos de UEFA Champions League. De momento, los de Marcelino son cuartos en la tabla empatados a puntos con el Atlético de Madrid, uno de sus principales competencias para lograr el objetivo. En este sentido, tras la derrota ante el Barcelona en el Camp Nou de la pasada jornada, el submarino amarillo deberá volver a conseguir los tres puntos, frente al Elche, que le mantengan en los puestos altos de la clasificación. Por ello, este será otra de las cuentas pendientes de un equipo que puede cerrar el futuro de su técnico en los próximos meses.

La UEFA Champions League, incentivo para Marcelino en el Villarreal

Uno de los puntos claves para lograr el acuerdo entre el Villarreal y Marcelino por su renovación es el número de años que firme el técnico, como ha apuntado el Diario Marca. No obstante, el hecho de poder conseguir la clasificación a UEFA Champions League puede hacer incluso convencer más al entrenador asturiano, que viene de caer derrotado en la última jornada por el Barcelona, de seguir ligado al submarino amarillo más allá de esta temporada, cuando pone punto final a su actual contrato. Por el momento, la fuente ha destacado que seguirá haciendo contactos durante "las próximas semanas", por lo que en cualquier momento puede haber luz verde para renovación de un técnico con experiencia en LaLiga tras pasar por equipos como el Valencia, Athletic Club o Sevilla, entre otros.