Los datos del Villarreal que evidencian el problema que tiene Marcelino en LaLiga

El submarino amarillo no ha firmado sus mejores resultados contra equipos que se encuentran en posiciones europeas en la tabla, con derrotas ante el Betis, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, además de dejar un pésimo registro de cara a puerta

El Villarreal perdió tres puntos en su visita al Barcelona en el Camp Nou. Un gran Lamine Yamal, que firmó un hat-trick, dejó sin opciones al conjunto de Marcelino para puntuar en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Por ello, el submarino amarillo volvió a 'pinchar' contra un equipo que se sitúa en la parte alta de la tabla, como ya ha sucedido esta temporada ante el Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis. De esta manera, el equipo castellonense ha dejado un registro de un empate y seis derrotas ante estos conjuntos, que evidencian el problema en el campeonato doméstico.

Marcelino, ante una derrota con los equipos de arriba de la tabla

Marcelino fue muy claro, en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Barcelona, sobre los datos que ha registrado el Villarreal ante los equipos que se situan en la parte alta de la tabla: "Que tenemos que mejorar. Yo creo que hay una coincidencia, similitud o suma de situaciones en la Champions. Hemos sumado muy poco, aunque creo que debimos de sumar más, y contra los equipos de arriba también pudimos sumar, también pudimos estar más cerca, pero siempre cometemos, en todos esos partidos hemos cometido errores de bulto y contra estos rivales no puedes cometer errores de bulto y tienes que, además, aprovechar tus opciones. Pues hoy tuvimos el 2-2, pero no lo metimos y luego cometimos un error en el 3-1 que no quiero volver a insistir porque es que me pongo de muy mala leche, pero son acciones que para jugar, competir y ganar a estos equipos no puedes cometer ese tipo de errores".

En este sentido, cabe recordar que el Villarreal cayó derrotado en su visita al Bernabéu ante el Real Madrid por 3-1 y en la visita de los de Arbeloa a La Cerámica por 0-2. Por otro lado, los de Marcelino también perdieron en el doble enfrentamiento contra el Barcelona, por 0-2 y 4-1. Además, se dejaron los tres puntos ante el Betis (2-0) y frente al Atlético de Madrid (2-0), dejando un registro de cuatro goles a favor y 17 en contra. De la misma manera, el submarino amarillo ha dejado un empate y seis derrotas, lo que evidencia el problema del equipo castellonense contra este equipos de la parte de alta tabla.

El Villarreal, con el Atlético de Madrid como principal rival en LaLiga

Además, la victoria del Atlético de Madrid ante el Oviedo ha dejado un empate entre los de Simeone y los de Marcelino en la clasificación de LaLiga EA Sports, con 51 puntos cada uno. Sin embargo, el Villarreal cuenta con más goles a favor (48) en las 26 jornadas hasta el momento que el Atlético de Madrid (43). No obstante, el equipo colchonero es más eficaz en la parcela defensiva, habiendo encajado ocho goles menos que el conjunto castellonense. De esta manera, ambos equipos se verán las caras en el último choque del campeonato doméstico esta temporada, el 22,23,24 o 25 de mayo. Antes que ello, el submarino amarillo tendrá que verse las caras con equipos como la Real Sociedad, Athletic Club o Celta de Vigo, entre otros.